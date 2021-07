Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires

INTRODUCTION

Les crises climatiques et environnementales menacent la survie même de l’humanité. Elles perturbent tous les aspects de nos vies, de notre santé physique et mentale, à notre accès à l’eau et à la nourriture, en passant par notre sécurité économique. Ces crises n’épargnent personne, mais elles touchent le plus durement ceux qui ont le moins contribué au problème – et la situation ne fait que s’aggraver.

Nous ne pourrons protéger la vie et les droits des générations actuelles et futures que si nous faisons les bons choix aujourd’hui : en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en stoppant la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, en nous adaptant aux effets croissants du changement climatique et de la dégradation environnementale, et en remédiant aux pertes et dommages causés par ces crises. Une transformation radicale doit être opérée de toute urgence pour éviter davantage de morts et de souffrances.

En tant qu’organisations humanitaires locales, nationales et internationales, nous sommes profondément inquiètes face à l’ampleur des crises climatiques et environnementales et nous nous interrogeons sur notre capacité à répondre à des besoins toujours plus importants. Nous sommes déterminées à agir. Nous avons la responsabilité d’œuvrer ensemble à réduire l’impact de ces crises en accélérant notre action et en encourageant les autres à faire de même.