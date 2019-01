Casi 400.000 niños nacen en el mundo en Año Nuevo

Una cuarta parte de todos los bebés que nazcan el 1 de enero de 2019 lo harán en el sudeste asiático. UNICEF recuerda que un millón de niños no pasan su primer día de vida y la mayoría mueren por causas que se podrían evitar con poco dinero.

Unos 395.072 bebés nacerán en todo el mundo el día de Año Nuevo, según las estimaciones de UNICEF. De todos ellos, una cuarta parte nacerán en el sudeste asiático.

Esta madrugada se da la bienvenida no solo al 2019, sino a miles de pequeños nuevos habitantes. A medida que el reloj marca la media noche, Sidney recibe a 168 bebés, seguido por 310 en Tokio, 605 en Beijing, 166 en Madrid y 317 en Nueva York.

El primer bebé del año nació en Fiji en el Pacífico; y el último llegará al mundo en, Hawaii, Estados Unidos.

La mitad de todos los nacimientos tendrán lugar en ocho países:

India: 69.944

China: 44.940

Nigeria: 25.685

Pakistán: 15.112

Indonesia: 13.256

Estados Unidos: 11.086

República Democrática del Congo: 10.053

Bangladesh: 8.428

Mortalidad en recién nacidos

En muchos países, los bebés no llegan a recibir un nombre ya que no pasan de su primer día de vida. En 2017, un millón de bebés murieron el día de su nacimiento y 2,5 millones no pasaron de un mes de vida. La mayoría falleció por causas prevenibles como el parto prematuro, complicaciones en el parto e infecciones como sepsis y neumonía.

“En este día de Año Nuevo, hagamos todos el propósito de cumplir todos los derechos de todos los niños, empezando por el derecho a sobrevivir”, dijo Charlotte Petri Gornitzka, la subdirectora ejecutiva de UNICEF. “Podemos salvar miles de vidas si invertimos en capacitación y equipamos a los trabajadores de la salud locales para que todos los niños lleguen al mundo gracias a un par de manos seguras”.

Según las cifras de un informe reciente de UNICEF, los bebés nacidos en Japón (donde solo fallece 1 de cada 1.111), Islandia (1 de cada 1.000) y Singapur (1 de cada 909) tienen las mejores posibilidades de supervivencia, mientras que los recién nacidos de Pakistán (1 de cada 22), República Centroafricana (1 de cada 24) o Afganistán (1 de cada 25) se enfrentan a las peores probabilidades.

En América Latina y el Caribe, Cuba es el país con la mujer tasa de supervivencia (con una muerte por cada 417 nacimientos), seguida por Antigua y Barbuda, Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina. Haití y la República Dominicana tienen las peores cifras.

Derechos del niño

El 2019 además marcará el 30 aniversario de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, un hito que UNICEF conmemorará con eventos por todo el mundo durante los próximos 12 meses.

En las últimas tres décadas, el mundo ha logrado grandes progresos en la supervivencia infantil, al reducir a más de la mitad los fallecimientos antes de los cinco años. Pero el progreso para los recién nacidos ha sido más lento. Los bebés que mueren en el primer mes de vida suponen un 47% del total de los que fallecen con menos de cinco años.

La campaña Cada Vida Cuenta pide que se invierta inmediatamente en medidas sanitarias asequibles y de calidad para cada madre y cada bebé; por ejemplo, clínicas con agua limpia y electricidad, la presencia de personal médico capacitado, medicamentos y equipamiento para tratar complicaciones durante el embarazo y el parto.