Cartes sur table: Dix mythes à déconstruire sur les causes de la crise alimentaire mondiale

RÉSUMÉ

Le système alimentaire mondial actuel n’est viable ni pour les populations ni pour la planète. Il est urgent de repenser la manière dont le monde nourrit ses habitant·es. Nous ne résoudrons pas la crise alimentaire mondiale, qui sévit de longue date et a été aggravée par la guerre en Ukraine, avec les approches politiques qui l’ont créée. En raison d’un cocktail funeste associant inégalités extrêmes, pauvreté, violations des droits humains, conflits, changement climatique et forte inflation des prix de l’alimentation et de l’énergie, amplifié par la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID19, des centaines de millions de personnes n’ont déjà pas assez à manger. Les effets de la guerre en Ukraine devraient plonger 47 millions de personnes supplémentaires dans une situation de faim aiguë1. On estime qu’une personne meurt de faim toutes les 48 secondes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, pays d’Afrique de l’Est ravagés par la sécheresse, faute d’actions suffisantes pour empêcher l’escalade de la crise de la faim2. La faim gagne également du terrain dans les pays riches. Aux États-Unis, le taux de personnes qui ne mangent pas à leur faim est passé de 7,8 % en août 2021 à 11,2 % en avril 2022.

Alors même que des millions de personnes peinent à trouver quoi mettre dans leur assiette pour leur prochain repas, les plus grands négociants mondiaux de matières premières agricoles réalisent des bénéfices records, et les milliardaires impliqué·es dans le secteur de l’alimentation et de l’agroalimentaire ont vu leur richesse collective augmenter de 382 milliards de dollars (45 %) au cours des deux dernières années, avec 62 nouveaux milliardaires de l’alimentation depuis le début de la pandémie de COVID19.

Le monde dispose des outils nécessaires pour anticiper et répondre à cette aggravation de la faim, mais continue de choisir de ne pas agir aussi rapidement et sérieusement que la crise l’exige. Il convient de recadrer les débats actuels sur l’alimentation et la faim pour promouvoir un changement réel et profond vers un système alimentaire juste.

Il s’agit d’abandonner le modèle industriel fondé sur l’exploitation et l’extraction au profit d’un modèle local et durable qui contribue à la résilience climatique et à la réalisation du droit à l’alimentation, tout en réduisant les inégalités et la pauvreté.

Ce document met en évidence 10 domaines dans lesquels un recadrage du discours est nécessaire. Il fait la lumière sur 10 mythes à déconstruire, en expliquant en quoi le discours actuel est erroné (ou lacunaire), et propose une autre analyse, ambitionnant de meilleurs résultats et des solutions de long terme. Ce recadrage s’articule comme suit :