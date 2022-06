Carta abierta al Secretario General sobre el proceso de nombramiento del nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (22 de junio 2022)

Acerca de: el nombramiento del próximo o la próxima titular del cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Estimado Secretario General,

El cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos es esencial para la promoción y protección de los DDHH en todo el mundo, especialmente en estos tiempos en que las normas y los mecanismos de derechos humanos están siendo sometidos a una enorme presión por parte de gobiernos poderosos. Este cargo es esencial para la implementación del Llamamiento a la Acción en favor los Derechos Humanos y Nuestra Agenda Común.

Las organizaciones firmantes representan y trabajan en estrecha colaboración con las personas defensoras de los DDHH, las víctimas de violaciones y las comunidades afectadas, así como con la ONU. Por ello, nos dirigimos a usted en relación con el proceso de designación del próximo Alto Comisionado, así como las principales calificaciones y cualidades requeridas para el cargo.

El cargo de Alto Comisionado debe ser ocupado por una persona de alta consideración moral e integridad personal, independiente e imparcial y que posea habilidades y experiencia en el campo de los derechos humanos. Se necesita una persona defensora de los derechos humanos con coraje y principios. Su candidato debe tener un historial probado de defensa pública efectiva, así como experiencia trabajando con personas defensoras y víctimas de violaciones. El cargo requiere un fuerte compromiso para luchar contra la discriminación, la desigualdad, la opresión y la injusticia en todas sus formas, así como para luchar contra la impunidad y exigir reparación y rendición de cuentas por todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas aquellas que hayan sido cometidas por los más poderosos gobiernos. El puesto del Alto Comisionado es ser el principal defensor de los derechos humanos en el mundo, lo que difiere del papel de un diplomático o un enviado político. Mostrar solidaridad con las víctimas y denunciar públicamente los abusos debe tener prioridad sobre el diálogo amistoso con los gobiernos.

El proceso de designación del próximo titular del puesto de Alto Comisionado es clave para identificar al candidato más calificado y garantizar la legitimidad de su nombramiento. Este proceso debe ser abierto, transparente y basado en el mérito. Debe incluir consultas amplias y significativas con organizaciones independientes de derechos humanos y personas defensoras de los derechos humanos. Dado que el mandato de la Alta Comisionada Bachelet finalizará el 31 de agosto de 2022, es imperativo que este proceso avance rápidamente.

Los derechos humanos son valores primordiales, obligaciones jurídicas e indispensables para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Es vital que el próximo titular del cargo de Alto Comisionado sea una persona que sea un líder convincente de los derechos humanos dentro del sistema de la ONU y en todo el mundo. Además de identificar a un candidato destacado a través de un proceso consultivo, lo instamos a que defienda enérgicamente la independencia de la Oficina del Alto Comisionado, incluso a través de recursos adecuados. Por nuestra parte, nos comprometemos a apoyar al Alto Comisionado y la Oficina del Alto Comisionado en sus esfuerzos de buena fe y basados en principios para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.

Esperamos su respuesta y una participación significativa de la sociedad civil en este proceso.

Atentamente,

Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Advocates for International Development

Al Mezan Center for Human Rights

All Human Rights for All in Iran

Amnesty International

Arab NGO Network for Development

ARTICLE 19

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM–ASIA)

Association for the Human Rights of the Azerbaijani People in Iran (AHRAZ)

Cairo Institute for Human Rights Studies

Center for Economic and Social Rights

Center for International Environmental Law

Center for Reproductive Rights

Centre for Civil and Political Rights

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Child Rights Connect

Citizen, Democracy and Accountability

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

Colombian Commission of Jurists

Commonwealth Human Rights Initiative

Conectas Direitos Humanos

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Dominican Leadership Conference

Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)

Environmental Defender Law Center

Franciscans International

Front Line Defenders

Global Centre for the Responsibility to Protect

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights

Gulf Centre for Human Rights

Haiti Rehabilitation Foundation

Hawai’i Institute for Human Rights

HIV Legal Network

Human Rights Activists in Iran

Human Rights House Foundation

Human Rights Law Centre

Human Rights Watch

ILGA World (The International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association)

Impact Iran

Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH)

International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights (ISHR)

Iran Human Rights

JASS/Just Associates

Just Fair

Kenya Human Rights Commission

Kurdistan Human Rights Association–Geneva (KMMK–G)

Law & Society Trust Sri Lanka

Lawyers’ Rights Watch Canada

Make Mothers Matter (MMM)

MINBYUN – Lawyers for a Democratic Society

Minority Rights Group International (MRG)

Open Society Foundations

Plan International

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA

Siamak Pourzand Foundation

United Nations Association – UK

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

World Organisation Against Torture (OMCT)