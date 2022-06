Cadre de résultats institutionnels du PAM pour 2022-2025

Introduction

Le Cadre de résultats institutionnels pour 2022-2025 est l’outil opérationnel utilisé pour mettre en œuvre le nouveau Plan stratégique, qui définit ce que le PAM réalisera (effets directs et produits des programmes) ainsi que la façon dont il procédera pour ce faire (résultats de gestion), en s’appuyant sur des facteurs favorables d’ordre organisationnel.

Conjugué à la politique en matière de plans stratégiques de pays, il fournit un cadre de performance et de responsabilité qui donne au PAM les moyens de mesurer et de montrer l’action qu’il mène pour répondre aux besoins humanitaires, et d’aider les gouvernements à progresser vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le nouveau Cadre de résultats institutionnels définit les résultats escomptés et les cibles à atteindre par l’ensemble du PAM, et sert ainsi de base à la conception des plans stratégiques de pays (PSP), ainsi qu’au suivi, à l’évaluation de la performance et à l’établissement de rapports à l’échelle institutionnelle.

Le nouveau Cadre de résultats institutionnels a en outre été mis au point compte tenu des recommandations issues de l’examen à mi-parcours du Cadre de résultats institutionnels pour 2017-2021 (WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1), et d’évaluations et d’examens externes, dont l’évaluation du PAM réalisée par le Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales, laquelle a aussi éclairé la révision des indicateurs d’effet direct et de produit.

Le nouveau Cadre de résultats institutionnels permet de communiquer de manière méthodique l’impact obtenu en rapport avec les objectifs de développement durable (ODD) 2 et 17 et de mieux rendre compte de la contribution du PAM à la concrétisation d’autres ODD. Il met le PAM sur la voie d’une plus grande harmonisation avec le système des Nations Unies grâce à la formulation de produits à l’échelle institutionnelle, à la sélection et à la définition d’indicateurs communs et complémentaires ainsi qu’à la prise en considération des prescriptions et des orientations figurant dans l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies (ci-après l’"examen quadriennal complet").

La liste des indicateurs d’effet direct a été revue: de nombreux indicateurs existants ont été conservés après validation, et de nouveaux indicateurs ont été adoptés pour combler les lacunes et les insuffisances relevées dans le cadre précédent. De plus, pour la première fois, des cibles de haut niveau associées à chacun des effets directs énoncés dans le Plan stratégique ont été définies et intégrées dans le Cadre. Enfin, les trois catégories composites de haut niveau d’indicateurs de performance clés (IPC) relatifs à la gestion ont été remplacées par un ensemble intégré de résultats de gestion dérivés des principaux facteurs favorables d’ordre organisationnel décrits dans le Plan stratégique.

Le nouveau Cadre de résultats institutionnels est bâti autour d’une chaîne de résultats claire à trois niveaux (impact, effets directs et produits), conformément aux meilleures pratiques adoptées par le système des Nations Unies et à l’échelle internationale en matière de gestion axée sur les résultats. Le niveau relatif à l’impact est explicitement rattaché à la contribution du PAM aux efforts déployés pour atteindre les cibles des ODD; le niveau relatif aux effets directs correspond au changement stratégique que le PAM s’emploiera à mettre en place en partenariat avec d’autres acteurs; et le niveau relatif aux produits décrit les principaux biens et services institutionnels dont le PAM et ses partenaires d’exécution doivent assurer directement la prestation et dont ils auront à rendre compte.

Des valeurs de référence et des valeurs cibles seront définies à l’échelon des pays une fois que tous les nouveaux PSP auront été approuvés (lors de la deuxième session ordinaire de 2022 du Conseil d’administration). Les PSP en cours auront été adaptés en fonction du nouveau Plan stratégique et du nouveau Cadre de résultats institutionnels. L’ensemble complet composé des indicateurs d’effet direct, des indicateurs de produit, des indicateurs transversaux et de leurs méthodes de calcul respectives, y compris la définition des cibles à l’échelon des pays, sera mis à jour dans le recueil d’indicateurs du PAM.

Le Cadre de résultats institutionnels est simple et concis, harmonisé, fondé sur des données factuelles, centré sur l’utilisateur et validé – cinq éléments clés qui permettent de s’assurer qu’il est pertinent, adaptable et utile pour le personnel, les partenaires et les parties prenantes. Il sert tout à la fois d’outil pour aider les bureaux de pays à concevoir leurs PSP et à formuler et à mesurer leurs résultats, et de cadre aux fins d’établissement des rapports institutionnels.

Le Cadre de résultats institutionnels aide le PAM à mieux rendre compte de son action en mettant en évidence sa contribution à la réalisation des ODD conformément au guide opérationnel du Groupe des Nations Unies pour le développement durable à l’usage des équipes de pays des Nations Unies1 . Le présent Cadre fait écho à la volonté du PAM de respecter cet engagement, et on trouvera des considérations sur ce point dans l’ensemble du document. La ventilation des données est un engagement clé pris par le PAM: elle est utile pour mesurer les résultats et s’assurer que le PAM respecte comme il s’y est engagé le principe consistant à ne laisser personne de côté.

Sur la base d’un cycle de consultation organisé avec des entités partenaires clés du système des Nations Unies, le PAM a passé en revue des indicateurs communs et complémentaires interorganisations ainsi que des indicateurs provenant de l’examen quadriennal complet.

Les indicateurs communs et complémentaires sont signalés au moyen d’une mention entre parenthèses à la fin de chaque énoncé d’indicateur, et accompagnés de la liste des entités des Nations Unies concernées. Les indicateurs issus du cadre de suivi de l’examen quadriennal complet, y compris ceux qui ont été adaptés au suivi et à l’établissement de rapports des entités concernées, sont également intégrés et signalés par une mention entre parenthèses.