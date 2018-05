Cadre d’identification des données relatives au marché

OBJECTIF DU CADRE ET UTILISATEURS VISÉS

Ce cadre vise à démystifier et à simplifier les analyses de marché axées sur les interventions d'urgence (1) en énonçant clairement les questions les plus courantes à propos des programmes humanitaires nécessitant des informations de marché, (2) en indiquant quels types de données relatives aux marchés sont nécessaires pour répondre à chacune de ces questions et pourquoi, et (3) en orientant les utilisateurs vers des outils qui les aideront à rassembler ces informations. Malgré les références à certains instruments plus couramment employés pour réaliser des analyses de marché humanitaires, cette ressource a pour but réel d'aider les praticiens humanitaires à s'éloigner des approches et outils normatifs et à réexaminer la portée et l'étendue des informations concernant les marchés qu'ils devraient rassembler dans un contexte donné, quel(le) que soit l'outil ou l'approche employé(e), ainsi que les façons les plus efficaces et productives de rassembler ces informations.

Ce cadre s'adresse principalement aux employés humanitaires concentrant leurs actions sur le terrain, comme les coordinateurs et gestionnaires de programmes, les conseillers techniques et d'autres employés susceptibles d'être amenés à effectuer des analyses de marché dans des contextes d'urgence. Il peut aider les praticiens à définir les objectifs et la portée d'une évaluation de marché, à déterminer quels outils sont les plus adaptés pour répondre à un objectif précis, à concevoir ou affiner leurs questionnaires d'évaluation et à analyser les données relatives aux marchés. À plus petite échelle, ce cadre peut aider les spécialistes techniques des marchés à concevoir d'autres outils ou documents de référence pour les analyses de marché humanitaires, en offrant un tableau complet des types de questions et de données à prendre en compte.

Ce document est une révision de la version originale de ce cadre qui a été publiée en mai 2017. À partir des commentaires reçus, nous l'avons rendu plus facile à utiliser, accessible et pratique pour les praticiens de terrain.