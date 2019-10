Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest & du Centre - Bulletin d’information bimensuel sur l’éducation (3 octobre 2019)

La Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre depuis 1994, commémore l’anniversaire de l’adoption de la Recommandation de 1966 de l’OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. Cette Recommandation définit des critères en ce qui concerne les droits et les responsabilités des enseignants et des normes pour leurs conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Avec l'adoption de l'Objectif de Développement Durable 4 sur l'éducation et la cible spécifique (4.c) reconnaissant que les enseignants sont la clé de la réalisation du programme Éducation 2030, la JME est devenue l'occasion de marquer les progrès et de réfléchir aux moyens de surmonter les défis pour la promotion de la profession d’enseignant.

En 2016, l'Institut de Statistique de l'UNESCO (ISU) estimait que d'ici 2030, les pays vont devoir recruter 3,4 millions d'enseignants au primaire et 16,7 millions au secondaire afin d’atteindre les objectifs de l'ODD4.

Les réfugiés ayant tendance à s'installer aux côtés des plus vulnérables des communautés d'accueil, trouver des moyens non seulement de recruter et de retenir un nombre important d'enseignants, mais également de s'assurer qu'ils atteignent les régions où les élèves et les écoles se heurtent aux plus grands défis, pourrait constituer la principale opportunité de mieux articuler les actions nationales, humanitaires et de développement dans les régions touchées par les crises.

« Un bon enseignant équipé des bons outils peut rendre un enfant positif et enthousiaste face à la journée scolaire ; à l'inverse, un enseignement et une supervision médiocres peuvent être très démotivants, ce qui, ajouté aux innombrables autres pressions de cet âge, conduit à des taux d'abandon élevés ».

Les enseignants constituent le facteur d’apprentissage le plus important pour les élèves. Cela est particulièrement vrai dans les situations de crise où ils sont souvent la seule ressource à la disposition des élèves.

Pourtant, ils manquent souvent du soutien, de la formation et des ressources nécessaires pour dispenser une éducation de qualité à leurs élèves.

L’écart entre les sexes parmi les enseignants est un autre problème souvent aggravé dans les camps de réfugiés, en particulier au niveau secondaire. Par exemple, au Tchad, 98% des enseignants du pré-primaire sont des femmes, mais au secondaire, ce chiffre tombe à seulement 7%. Pour les filles, le manque d'enseignantes peut signifier la fin de leurs études, car certaines communautés conservatrices peuvent ne pas leur permettre d’aller en classe avec un enseignant homme.

Les enseignantes aident les filles à se sentir plus à l'aise dans la classe, notamment si elles doivent signaler des incidents de harcèlement ou de violences liées au genre.

Plus important encore, un modèle féminin peut inspirer et aider les filles à achever leurs études, voire les inciter à devenir elles-mêmes enseignantes.

Afin d'être bien préparés à apprendre et à réussir dans les systèmes éducatifs nationaux, les enfants et jeunes réfugiés ont besoin de suivre des cours dispensés par des enseignants suffisamment formés pour les inclure efficacement, en tenant compte de leurs forces, de leurs parcours et de leurs besoins d'apprentissage spécifiques.

Le prochain Forum Mondial sur les Réfugiés sera l’occasion pour les pays, les partenaires et les donateurs de s’engager à soutenir la formation des enseignants, afin de leur permettre d’utiliser diverses formes de pédagogie inclusive et participative pour soutenir l’apprentissage de leurs élèves, et de développer des compétences permettant d’adapter les programmes pour répondre aux besoins des élèves.