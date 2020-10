Bulletin sur le criquet pèlerin No. 504 (5 Octobre 2020)

Reproduction d'essaims dans le nord-est en Afrique du nord-est et au Yemen

Même si les operations de lutte aerienne et terrestre se sont poursuivies en septembre contre des essaims dans la Come de l'Afrique et au Yemen, la situation reste preoccupante. D'importantes eclosions suivies de formation de bandes larvaires ont donne lieu a de nombreux essaims immatures dans le nord-est de l'Ethiopie. Des bandes larvaires et des essaims ont continue a se former au Yemen, et certains essaims ont commence a migrer vers la cOte meridionale. Un nombre croissant d'essaims a ete signale dans le nord de la Somalie. L'etablissement sur la Come de l'Afrique de vents dominants de secteur Nord donnera lieu a une menace accrue de migration d'essaims depuis le Yemen, le nord-est de l'Ethiopie et le nord de la Somalie, en direction du Sud vers Pest de I'Ethiopie et le centre de la Somalie en octobre, pouvant s'etendre au nord du Kenya en novembre. D'autres essaims etaient presents en Erythree, dont certains se sont deplaces vers Pest du Soudan et ont pondu. Des essaims supplementaires pourraient arriver en provenance de l'Ethiopie. La reproduction hivernale par les essaims a debuts plusieurs mois plus tot que la normale le long de la cOte de la mer Rouge, ce qui pourrait permettre la reproduction dune nouvelle generation durant la saison et entrainer une augmentation considerable des effectifs acridiens. Des bandes larvaires se sont formees sur les cotes de I'Arabie saoudite et du Yemen, et des groupes se sont formes en Erythree. En Asie du sud-ouest, la recrudescence a pris fin et seules de petites infestations residuelles ont subsists au Pakistan. En Afrique de I'ouest, une reproduction a petite echelle a eu lieu dans le Sahel septentrional mais les effectifs acridiens sont restos Ines faibles. Bien que des o puissent se concentrer et se reproduire dans le nord-ouest de la Mauritanie dans les prochains mois, on ne s'attend à aucun developpement significatifs.