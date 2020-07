Bulletin sur le criquet pèlerin No. 501 (5 juillet 2020)

Deplacement d'essaims issus de Ia reproduction printaniere dans les aires de reproduction estivale

La menace acridienne sans precedent sur la securite alimentaire et les moyens de subsistance se poursuit dans la Corne de I'Afrique et elle augmente en Asie du Sud-Ouest. Des essaims issus de la deuxierne generation printaniere se sont formes dans le nord-ouest du Kenya, rest de I'Ethiopie et des parties de la Somalie, tandis que Ia reproduction a debute sur les hautes-terres de I'Ethiopie. La plupart des essaims dans le nord-ouest du Kenya se deplaceront en direction du Nord traversant le Soudan du Sud vers le Soudan, tandis que d'autres essaims migreront vers I'Ethiopie. Quelques essaims pourraient traverser le nord-est de I'Ouganda. Les essaims se concentrant dans Ia Somalie septentrionale se deplaceront probablement en direction de Pest vers les aires de reproduction estivale indo-pakistanaises. Le depart des essaims vers le nord a partir du Kenya est imminent, et plus celui-ci est retarde, plus les conditions de reproduction auront des chances d'être bonnes a leur arrivee au Soudan, reduisant ainsi les risques de migrations vers I'Afrique de I'Ouest. On s'attend a ce que les reproductions augmentent au Yemen et certains essaims pourraient se deplacer vers le nord de la Somalie et le nord-est de l'Ethiopie. En Asie du Sud-Ouest, un grand nombre d'essaims issus de la reproduction printaniere a migre vers Ia frontiere indo-pakistanaise avant les pluies de moussons, et, par consequent, certains essaims ont poursuivi leur deplacement vers les etats septentrionaux et quelques groupes ont atteint le Nepal.