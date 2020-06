Bulletin sur le criquet pèlerin No. 500 (4 juin 2020)

Des essaims issus de la reproduction printanière se dissémineront dans les aires de reproduction estivale

La menace acridienne sans précédent sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance se poursuit dans la Corne de l’Afrique et elle s’étendra probablement à l’Asie du sud-ouest et peut-être à l’Afrique de l’ouest. Des migrations précoces d’essaims issus de la reproduction printanière ont eu lieu en mai avant la mousson, du sudouest du Pakistan au Rajasthan, en Inde, et certains essaims ont poursuivi vers les états septentrionaux pour la première fois depuis 1962. Les essaims alterneront entre l’est et l’ouest avant de revenir pondre au début de la mousson au Rajasthan où se succèderont des vagues d’essaims en provenance du sud de l’Iran en juin et de la Corne de l’Afrique en juillet. Une reproduction de la deuxième génération est en cours dans le nord-ouest du Kenya et de nombreuses bandes larvaires se sont formées, qui donneront lieu à des essaims immatures à partir de la deuxième semaine de juin jusqu’à mi-juillet au moins. Une situation similaire est en cours en Somalie et en Éthiopie. La plupart des nouveaux essaims se déplaceront vers le Nord, du Kenya à l’Éthiopie, et traverseront le Soudan du Sud jusqu’au Soudan après mi-juin, tandis que d’autres essaims se déplaceront vers le nord de l’Éthiopie. Les essaims atteignant le nord-est de la Somalie vont probablement traverser le nord de l’Océan indien vers la zone frontalière indo-pakistanaise. Une reproduction est en cours au Yémen où des essaims vont probablement se former, dont certains pourraient se déplacer vers le nord de la Somalie et le nord-est de l’Éthiopie. Bien que les pluies estivales aient commencé à tomber sur le sud du Soudan, il existe un risque que certains essaims en provenance du Kenya et de l’Éthiopie arrivent au Soudan et puissent continuer vers l’est du Tchad et se déplacent plus à l’ouest.