Bulletin sur le criquet pèlerin No. 498 (5 Avril 2020)

Criquet pèlerin - Mise à jour 4 avril 2020

Des pluies généralisées entraînent une nouvelle détérioration de la situation acridienne

Les pluies généralisées tombées fin mars pourraient entraîner une augmentation spectaculaire des effectifs acridiens en Afrique de l’est, dans l’est du Yémen et dans le sud de l’Iran au cours des prochains mois.

La situation en cours en Afrique de l’est demeure extrêmement alarmante avec la formation de bandes larvaires et d’un nombre croissant de nouveaux essaims au Kenya, dans le sud de l’Éthiopie et en Somalie. Cela représente une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance car elle coïncide avec le début de la saison des pluies et des plantations. Bien que des opérations de lutte aérienne et terrestre soient en cours, les pluies généralisées tombées fin mars permettront dans la plupart des cas aux nouveaux essaims de subsister, d’effectuer leur maturation et de pondre, tandis que quelques essaims pourraient se déplacer du Kenya vers l’Ouganda, le Soudan du Sud et l’Éthiopie. En mai, des bandes larvaires succèderont aux éclosions d’œufs et de nouveaux essaims se formeront fin juin et en juillet, au moment du début des récoltes.

Plusieurs essaims sont apparus au cours des derniers jours dans le district d’Amudat du nord-est d’Ouganda.

La situation en Iran et au Yémen devient de plus en plus préoccupante. Des essaims ont pondu le long d’une bande côtière de 900 km dans le sud-ouest de l’Iran, les éclosions sont en cours et des bandes larvaires sont en formation. Les fortes pluies généralisées tombées fin mars permettront l’advenue d’une génération supplémentaire et d’une nouvelle augmentation des effectifs acridiens en mai, qui s’étendront au Baloutchistan, au Pakistan.

Plusieurs essaims ont été signalés au cours des derniers jours, y compris aujourd’hui, le long des deux côtés de la frontière avec l’Oman et le Yémen dans l’intérieur et sur la côte. Les pluies en mars permettront une reproduction d’essaims dans l’est du Yémen qui entrainera la formation de bandes larvaires et une nouvelle augmentation des effectifs acridiens.