Bulletin sur le criquet pèlerin No. 497 (6 March 2020)

REGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Criquets Oars au Maroc, en Algerie et en Libye.

PREVISIONS. Possibilite d'une reproduction limitee en Mauritanie, Maroc, Algerie et Libye.

REGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. Operations de lutte en Arabie saoudite (22 645 ha), Erythree (12 153 ha), Soudan (5 505 ha), Oman (2 100 ha), Yemen (1 475 ha) et Egypte (154 ha). Des essaims Immatures ont envahi ('Iraq (69 ha), le Koweft, Bahrein (3 ha), le Qatar et les EAU (45 ha). Operations de lutte contre des essaims matures, des bandes larvaires et des essaims immatures d'une nouvelle generation au Kenya (15 000+ ha), en Ethiopie (41 050 ha) et en Somalie (1 053 ha).

PREVISIONS. Eclosions, formation de bandes larvaires et essaims immatures d'une nouvelle generation en Ethiopie, Somalie et Kenya. II se peut que certains essaims immatures se deplacent vers le nord en direction du Soudan du Sud, de I'Ethiopie et de Ia Somalie, tandis que d'autres resteront sur place, deviendront matures et se reproduiront. Une reproduction aura probablement lieu en Oman, ainsi que dans l'interieur de l'Arabie saoudite et du Yemen.

REGION ORIENTALE: MENACE

SITUATION. Des essaims sont arrives dans le sud-ouest de Iran (2 617 ha traites) et ont pondu. La reproduction a debuts au Baloutchistan et au Pendjab, au Pakistan (8 299 ha traites). Les traitements se sont poursuivis contre des groupes et essaims residuels en Inde (11 420 ha).

PREVISIONS. Eclosions et formation de bandes larvaires dans le sud de ('Iran, le sud-ouest et le Pendjab au Pakistan, ainsi qu'Inde.