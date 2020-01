Bulletin sur le criquet pèlerin No. 495 (7 janvier 2019)

RÉGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Une reproduction limitée a eu lieu en Mauritanie (93 ha traités) et en Algérie (25 ha traités), et de petits groupes se sont formés dans le nord du Mali.

PRÉVISIONS. Il se peut qu’une reproduction à petite échelle se poursuive dans le nord-ouest de la Mauritanie.

RÉGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. Davantage d’essaims se sont formés en Éthiopie (8 410 ha traités) et se sont déplacés vers l’Érythrée, Djibouti et au sud dans l’Ogaden et la Somalie vers le Kenya. La reproduction s’est poursuivie sur les côtes de l’Érythrée (11 078 ha traités), de l’Arabie saoudite (43 798 ha traités) et du Yémen (80 ha traités). Des essaims se sont déplacés vers l’intérieur de l’Arabie saoudite. Des bandes et un essaim étaient présents dans l’intérieur du Soudan(26 846 ha traités) et des bandes se sont formées sur la côte nord-est. Des groupes d’adultes sont apparus et ont pondu dans le sud-est de l’Égypte (30 ha traités). Des groupes et des bandes se sont formés dans le nord-est d’Oman (1 710 ha traités).

PRÉVISIONS. Les essaims poursuivront leur déplacement dans le sud de l’Éthiopie, la Somalie et le nord du Kenya, et pourront menacer le Soudan du Sudet l’Ouganda. Une reproduction de grande ampleur aura probablement lieu dans l’Ogaden, l’Éthiopie et la Somalie et de nombreuses bandes se formeront. La reproduction entraînera la formation de bandes et d’essaims le long des deux rives de la mer Rouge. De nouvelles reproductions sont attendues en Oman.

RÉGION ORIENTALE: MENACE

SITUATION. Davantage d’essaims se sont formés en Inde (22 113 ha traités) et au Pakistan (71 388 ha traités). Des essaims en provenance de la zone indo-pakistanaise ont pondu en Iran (2 372 ha traités).

PRÉVISIONS. Les essaims subsistant le long de la frontière indo-pakistanaise se déplaceront vers le sud-ouest du Pakistan et le sud de l’Iran, réaliseront une lente maturation et se reproduiront.