Bulletin sur le criquet pèlerin No. 493 (4 novembre 2019)

REGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Une reproduction a petite echelle a eu lieu en Mauritanie et au Niger (29 ha), s'etendant au sud de I'Algerie (15 ha). Des groupes se sont formes au Niger. Des ailes isoles etaient presents au Maroc et en Libye.

PREVISIONS. Quelques petits groupes pourront se former dans les aires de reproduction estivale de la Mauritanie et du Niger avec le dessechement de la vegetation. Une reproduction a petite echelle entrainera une augmentation des effectifs acridiens dans le nord-ouest de Ia Mauritanie. II se peut qu'une reproduction localisee ait lieu en Algerie.

REGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. Des essaims se sont formes en Ethiopie (4 064 ha traites) et se sont deplaces vers Pest pour pondre des ceufs qui ont eclos pres du nord de la Somalie oil des essaims matures ont ete observes. Quelques groupes se sont formes suite a la reproduction estivale au Soudan (3 025 ha traites). La reproduction s'est poursuivie sur la cote de la mer Rouge au Yemen (32 ha traites) et en Arabie saoudite (1 805 ha traites). Des ailes isoles etaient presents dans le nord d'Oman.

PREVISIONS. La reproduction se poursuivra sur la cote de la mer Rouge du Yemen, de l'Arabie saoudite et de I'Erythree, at s'entendra au Soudan. II se peut que des petits essaims arrivent en Erythree et dans le nord de Ia Somalie en provenance de I'Ethiopie et qu'ils poursuivent leur deplacement vers le sud de l'Ethiopie et le nord-est du Kenya. La reproduction entrainera la formation de bandes larvaires dans certaines zones. Quelques petits essaims pourraient arriver pendant la premiere semaine de novembre dans le nord-est d'Oman, en provenance des aires de reproduction indo-pakistanaises.

REGION ORIENTALE: MENACE

SITUATION. Les operations de lutte se sont poursuivies en Inde (82 944 ha) et au Pakistan (29 930 ha) contre des groupes, des bandes et des essaims de la deuxieme generation. Des ailes isoles ont persists dans le sud de l'Iran.

PREVISIONS. Avec le dessechement de la vegetation, des groupes d'ailes et des petits essaims se formeront de part et d'autre de la frontiere indo-pakistanaise et se deplaceront vers le sud-ouest du Pakistan et le sud-est de l'Iran ou ils vont probablement rester at realiser lentement leur maturation dans les zones de pluies recentes.