Bulletin sur le criquet pèlerin No. 490 (4 août 2019)

Situation générale en juillet 2019 Prévision jusqu'à mi-september 2019

RÉGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Une reproduction à petite échelle s’est poursuivie en Algérie (115 ha traités) et a débuté dans le nord du Niger. Des groupes de larves et d’ailés se sont formés dans le sud-ouest de la Libye. Des ailés épars sont apparus dans le sud-est de la Mauritanie. PRÉVISIONS. Une reproduction à petite échelle aura lieu en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad, entraînant une légère augmentation des effectifs acridiens.

RÉGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. Les opérations de lutte (1 300 ha) ont diminué en Arabie saoudite. Des bandes et des essaims se sont formés au Yémen et 4 600 ha ont été traités. Quelques essaims se sont déplacés vers le nord- est de la Somalie et à Oman. Une reproduction a eu lieu en Éthiopie et des bandes se sont formées dans le nord- ouest de la Somalie. Des groupes d’ailés ont été traités (1 180 ha) au Soudan.

PRÉVISIONS. Davantage d’essaims se formeront au Yémen et une reproduction d’une nouvelle génération entraînera une augmentation supplémentaire des effectifs acridiens, les populations pouvant toucher le sud-ouest de l’Arabie saoudite. Des bandes larvaires pourraient se former en Éthiopie, tandis qu’une reproduction à plus petite échelle aura lieu au Soudan et dans l’ouest de l’Érythrée.

RÉGION ORIENTALE: MENACE

SITUATION. Les opérations de lutte ont augmenté en Inde (26 764 ha) et se sont poursuivies au Pakistan (7 666 ha) contre des essaims et des bandes larvaires mais elles ont diminué en Iran (31 307 ha) contre des populations issues de la reproduction printanière. Il y a eu des signalisations d’une reproduction dans le sud de l’Afghanistan.

PRÉVISIONS. Les infestations acridiennes augmenteront suite aux éclosions généralisées et aux formations de bandes larvaires au Rajasthan, en Inde, ainsi qu’à une reproduction de la deuxième génération au Pakistan.