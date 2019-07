Bulletin sur le criquet pèlerin No. 489 (5 Juillet 2019)

Situation generale en juin 2019

Prevision jusqu'a mi-août 2019

REGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Une reproduction a petite echelle a eu lieu en Algerie (399 ha traites). II y a eu des signalisations non confirmees de presence d'ailes dans le nord-est du Niger.

PREVISIONS. Une reproduction a petite echelle aura lieu au Mali, au Niger et au Tchad, puis en Mauritanie, entrainant une legere augmentation des effectifs acridiens.

REGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. Les operations de lutte se sont poursuivies en Arabie saoudite (39 270 ha) contre des populations en declin issues de la reproduction printaniere. De nombreux essaims Otaient presents sur les hautes-terres du Yemen et certains se sont deplaces vers le nord de la Somalie et l'Ethiopie. Des groupes d'ailes ont persiste dans le nord du Soudan (3 700 ha traites). Des bandes larvaires et des groupes d'ailes ont ete traites en Egypte (604 ha).

PREVISIONS. La reproduction se poursuivra au Yemen, entrainant la formation de bandes larvaires. La reproduction debutera dans l'interieur du Soudan et l'ouest de l'Erythree et pourra aussi se derouler en Ethiopie, ainsi que le long de la cote septentrionale de la Somalie. II se peut que quelques petits essaims arrivent dans ces zones en provenance des aires de reproduction printaniere.

REGION ORIENTALE: MENACE

SITUATION. Les operations de lutte ont continue dans le sud de ('Iran (247 270 ha) et au Pakistan (8 684 ha) contre des infestations en declin de groupes de larves et d'ailes issus de la reproduction printaniere. Des essaims sont arrives et ont pondu en Inde, et des traitements ont ete effectues (3 991 ha).

PREVISIONS. Les groupes d'ailes survivants, Oventuellement des petits essaims, issus de la reproduction printaniere, se deplaceront vers la frontiere indo-pakistanaise pour la reproduction estivale, entrainant la formation de groupes et bandes larvaires.