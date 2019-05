Bulletin sur le criquet pèlerin No. 487 (6 Mai 2019)

Accroissement des infestations acridiennes dans les aires de reproduction printanière

Alors que la situation relative au Criquet pèlerin s’améliorait en avril le long des deux rives de la mer Rouge, les infestations se sont amplifi ées dans les aires de reproduction printanière en Arabie saoudite et en Iran. Des opérations de lutte considérables, aériennes et terrestres, ont concerné plus de 86 000 ha en Iran où la reproduction s’est poursuivie pour le troisième mois consécutif au sein d’une large partie du sud du pays, entraînant la formation de groupes de larves et d’ailés, de bandes larvaires et de quelques essaims. Une reproduction à moindre échelle a eu lieu dans les régions adjacentes du sud-ouest du Pakistan et des opérations de lutte ont été entreprises. Il existe un risque modéré que des groupes d’ailés et peutêtre quelques petits essaims se déplacent vers les aires de reproduction estivale indo-pakistanaises vers mi-juin. La reproduction printanière a débuté dans l’intérieur de l’Arabie saoudite où des larves ont formé des groupes et des bandes. Les équipes aériennes et terrestres ont traité plus de 27 000 ha sur la côte et dans l’intérieur. Des essaims se sont formés au Yémen, suite à une reproduction antérieure dans le sud du Croissant Vide, et se sont déplacés dans tout l’intérieur du pays, où il n’était pas possible de réaliser des prospections ni d’opérations de lutte et où des populations locales capturaient et mangeaient des criquets. Plusieurs essaims se sont déplacés vers Najran, en Arabie saoudite. Quelques petits groupes d’adultes se sont déplacés de l’est du Yémen au nord d’Oman où ils ont pondu et des opérations de lutte limitées ont été réalisées.