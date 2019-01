Bulletin sur le criquet pèlerin 483 (décembre 2018)

Situation générale en décembre 2018

Prévision jusqu'à mi-février 2019

Une résurgence du Criquet pèlerin se développe au Soudan et en Érythrée

Des conditions écologiques favorables et une reproduction étendue ont entraîné, en décembre, le développement d’une résurgence du Criquet pèlerin dans les aires de reproduction hivernale le long de la côte de la mer Rouge au Soudan et en Érythrée. Bien que la reproduction ait débuté mi-octobre et se soit poursuivie tout au long de novembre, elle n’a pas été détectée avant décembre quand des éclosions généralisées ont eu lieu, avec des groupes de larves et d’ailés commençant à se former midécembre et des groupes d’ailés faisant des allers-retours de part et d’autre de la frontière soudano-érythréenne. Fin décembre, une deuxième reproduction avait commencé suite à la formation de plusieurs essaims matures qui ont pondu à proximité de la frontière. En décembre, les équipes terrestres ont traité 7 235 ha en Érythrée et 1 247 ha au Soudan. Pendant la période de prévision, des larves et des d’ailés de première génération formeront davantage de groupes et quelques bandes et essaims. Ceux-ci seront augmentés en janvier par des éclosions de la deuxième génération dans les deux pays, qui entraîneront la formation de nouveaux groupes et bandes. Des groupes d’ailés et de petits essaims immatures pourraient commencer à se former vers la mi-février. L’ampleur de la deuxième reproduction dépendra de la pluviométrie et des conditions écologiques. Ailleurs, une reproduction à petite échelle a eu lieu dans le sud-est de l’Égypte, sur la côte de la mer Rouge en Arabie saoudite et dans le sud d’Oman. Il se peut que quelques petits groupes ou essaims se forment dans le Croissant Vide, à proximité des frontières avec le Yémen, Oman et l’Arabie saoudite où sont tombées de bonnes pluies associées au cyclone Luban. La situation est restée calme dans les autres régions et on ne s’attend à aucun développement signifi catif.