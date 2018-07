Bulletin sur le Criquet pèlerin 477 (4 Juillet 2018)

Situation générale en juin 2018 - Prévisions jusqu'à mis-août 2018

REGION OCCIDENTALE: CALME SITUATION.

Une reproduction a petite echelle s'est poursuivie dans le centre de l'Algerie oia 581 ha ont ete traites. PREVISIONS. Une reproduction a petite echelle debutera dans les zones qui ont regu des pluies saisonnieres dans le Sahel septentrional de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et dans le sud de l'Algerie, et des larves en faibles effectifs apparaitront. On ne s'attend a aucun developpement significatif.

REGION CENTRALE: CALME SITUATION.

Aucun criquet n'a ete signalé PREVISIONS. Une reproduction pourra avoir lieu dans des parties du sud du Yemen et en Oman, dans le Croissant Vide dans l'est de l'Arabie saoudite, dans le nord de la Somalie et Pest de l'Ethiopie ou de fortes pluies associees aux cyclones Sagar et Mekunu sont tombees. Une reproduction a petite echelle debutera dans les zones recevant des pluies saisonnieres dans l'interieur du Soudan et I'ouest de I'Erythree, et des larves en faibles effectifs apparaitront. On ne s'attend aucun developpement significatif.

REGION ORIENTALE: CALME SITUATION.

Des aires isoles ont ete signales sur un site des aires de reproduction estivale du Cholisten, au Pakistan. PREVISIONS. Une reproduction a petite echelle aura lieu dans les zones qui recevront les pluies de mousson saisonnieres de part et d'autre de la frontiere indo-pakistanaise, et des larves en faibles effectifs apparaitront. On ne s'attend a aucun developpement significatif.