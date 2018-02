Bulletin sur le Criquet pèlerin 472 (janvier 2018)

La situation relative au Criquet pèlerin a continué à rester calme en janvier

Pour le deuxième mois consécutif, aucune pluie signifi cative n’est tombée en janvier dans les aires de reproduction hivernale le long des deux rives de la mer Rouge. En conséquence, les conditions écologiques sont restées exceptionnellement sèches et défavorables à la reproduction dans la plupart des zones. Seule une reproduction localisée et à petite échelle aura probablement lieu dans certaines zones côtières du Soudan et du Yémen où des ailés solitaires en faibles effectifs étaient présents en janvier. Une reproduction à petite échelle pourrait aussi avoir lieu sur les côtes de l’Érythrée, de l’Arabie saoudite et du nord de la Somalie en cas de nouvelles pluies en février.

Des conditions sèches ont prévalu ailleurs dans la zone de rémission et aucun criquet n’a été signalé. Pendant la période de prévision, les effectifs acridiens resteront faibles et on ne s’attend à aucun développement signifi catif. D’ici mi-mars, des ailés isolés pourront commencer à apparaître dans les aires de reproduction printanière en Afrique du nord-ouest et en Asie du sud-ouest.