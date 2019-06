Bulletin mensuel – Les faits marquants de mai 2019

Message du Directeur Exécutif

Des interventions contre-productives au Sahel

Le discours dominant sur le Sahel est celui du terrorisme et de l’insécurité.

La situation humanitaire complexe se détériore et la crise s’étend dans la région.

Nombre de visites gouvernementales de haut niveau sont axées sur la sécurité et le contre-terrorisme, mais leurs résultats restent incertains et théoriques. Les interventions nationales et internationales privilégient les mesures militaires et les politiques d’endiguement des migrations qui se traduisent par des processus coûteux, chaotiques et souvent contre-productifs.

La manipulation des conflits intercommunautaires par des extrémistes violents, le brouillage des lignes entre interventions humanitaires et déploiements militaires compromettent les principes humanitaires. L’aide et la protection humanitaires sont fournies aux populations touchées avec un engagement sans faille, mais elles sont sous-financées et mettent en danger les travailleurs humanitaires.

Le message et l’accent mis sur la « sécurité et le contre-terrorisme» doivent laisser la place à un discours qui soutient les efforts et l’augmentation des financements humanitaires ; un discours qui offre une vision à long terme pour pallier le manque de développement structurel ; un discours dans lequel les analyses conjointes réalisées par les acteurs humanitaires, du développement, étatiques et autres orientent la planification humanitaire et du développement, tout en laissant de la place au dialogue intercommunautaire, un élément essentiel alors que les ressources s’amenuisent.

Si l’on veut relever les défis de la protection de l’espace humanitaire, il faut placer les êtres humains au centre des réflexions plutôt que construire des murs pour les séparer.

Ignacio Packer

Directeur Exécutif | ICVA