Bulletin mensuel – Faits marquants d’avril 2019

Message du directeur exécutif

Les mots tuent

Les mots peuvent être des instruments de violence, ils peuvent être aussi meurtriers qu’une machette, qu’un pistolet ou qu’une bombe.

Alors que le Sri Lanka est sous le choc des attentats à la bombe survenus le dimanche de Pâques, ses dirigeants contestent les failles manifestes des services de renseignement, distribuent les blâmes et répondent à la violence. La décision de bloquer l’accès à la plupart des réseaux sociaux après les attaques a peut-être été motivée par des préoccupations liées à la sécurité, mais elle a créé un vide d’information, alimentant ainsi la confusion et donnant peu de réconfort à une population qui pensait que les violences quotidiennes faisaient partie de son passé.

Au lendemain des attentats à la bombe au Sri Lanka, les dirigeants mondiaux se sont empressés de dénoncer ces actes de terrorisme. Mais, bien souvent, ces mêmes dirigeants désignent les boucs émissaires et usent d’une rhétorique délétère et déshumanisante du « nous et eux».

Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, en l’absence de faits objectifs, l’opinion publique est abreuvée de soupçons et de rumeurs qui accentuent les divisions, entraînant parfois des « représailles».

Les mots ont des conséquences. Le silence peut tuer.

Cette rhétorique du « nous et eux», qui crée un monde plus divisé et plus dangereux, est de plus en plus souvent reprise dans les politiques et les actions mises en œuvre. Les gouvernements ont vidé de sa substance une résolution des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits, ils ferment les yeux sur les crimes de guerre, adoptent des accords qui affaiblissent le droit d’asile, promulguent des lois qui bafouent le droit à la liberté d’expression, renvoient, au mépris de la loi, des réfugiés dans des pays où leurs droits sont menacés, et attisent la méfiance et la peur.

Il nous faut une rhétorique « ils sont nous» comme celle utilisée par le pouvoir néozélandais après l’attaque contre des mosquées à Christchurch. Cela rappelle à tous et toutes que l’unité peut naître de la tragédie, que les mots de tolérance réduisent la marginalisation des communautés et la polarisation de la société.

Ignacio Packer

Directeur exécutif d’ICVA