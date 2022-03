Bulletin mensuel des activités du CPS : Février 2022

PERSPECTIVES POUR LE MOIS

La République du Kenya, par l'intermédiaire de S.E. Jean Kamau, Ambassadeur/Représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), a été Président du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA. Le programme de travail provisoire pour février 2022 a été adopté le 26 janvier 2022, avec une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement (HoSG) sur deux points de l'ordre du jour : (i) la mise en œuvre des délibérations de Nairobi sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique ; et (ii) la situation au Sahara occidental ; une réunion ministérielle sur le débat général sur l'urbanisation, les femmes, la paix et la sécurité en Afrique ; deux réunions des ambassadeurs ; une réunion consacrée à l'examen des situations en Guinée et au Soudan ; la deuxième réunion pour examiner les mises à jour des consultations sur l'AMISOM post-2021 ; deux missions sur le terrain au Soudan du Sud et au Soudan, et deux réunions du Comité d'experts du CPS.

Le programme de travail provisoire a été réexaminé et la réunion du HoSG sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique et la situation au Sahara occidental ; la réunion des ambassadeurs sur la situation au Soudan ; la mission sur le terrain au Soudan et la réunion des experts sur la préparation de la réunion des HoSG et la préparation de l'initiation au CPS ont été reportées. En outre, le CPS a également reçu une mise à jour de la situation dans la Corne de l'Afrique. Il convient également de noter que le CPS a examiné et adopté son programme de travail provisoire pour le mois de mars 2022.