Bulletin du CERFAM N° 10, octobre 2022

PROBANTES POUR AMÉLIORER LA RÉSILIENCE NUTRITIONNELLE ET RENFORCER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les effets du changement climatique sur la nutrition et les systèmes alimentaires

La crise climatique persistante a aggravé les effets sur l’environnement, notamment : des sécheresses plus fréquentes, plus intenses et sur de longues périodes, des tempêtes, une hausse des températures mondiales et des vagues de chaleur, la fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la mer et le réchauffement des océans. De tels chocs climatiques et météorologiques démontrent constamment des écarts de température par rapport aux valeurs historiques, ce qui a un impact sur l’équilibre écologique de la terre, le bien-être des populations et les économies mondiales et nationales.

Actuellement, entre 3,3 milliards et 3,6 milliards de personnes vivent dans des pays très vulnérables aux impacts climatiques, les points chauds mondiaux étant concentrés dans les petits États insulaires en développement, l’Arctique, l’Asie du Sud, l’Amérique Centrale et du Sud et une grande partie de l’Afrique subsaharienne (rapport du GIEC, 2022). De nombreux domaines de la vie de ces personnes sont gravement compromis par le changement climatique et les chocs concomitants, ce qui exerce d’énormes pressions sur les économies locales et sur la capacité des gouvernements à répondre de manière appropriée aux défis émergents.

L’agriculture, le secteur économique qui emploie la majeure partie de la main-d’œuvre mondiale et qui est la principale source de nourriture et de revenus pour la plupart des pauvres du monde, est gravement touchée par le changement climatique et les chocs qui l’accompagnent. Ces chocs entraînent une baisse de la productivité et de la production agricoles, les effets les plus importants étant la baisse des rendements des cultures et de la productivité du bétail et le déclin de la pêche et de l’agroforesterie. La plupart de ces effets sont observés dans des régions du globe qui sont déjà vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane et polluants connexes) semble diminuer le profil nutritionnel des cultures de base, en particulier les céréales et les légumineuses, dont dépendent de nombreux ménages ruraux (Myers et coll., 2017 ; Beach et al., 2019).

Dans de telles circonstances, le risque que le changement climatique compromette la disponibilité, l’accès et l’utilisation durables des aliments, et la stabilité de chacun de ces éléments au fil du temps est élevé. En outre, les restrictions à tout moment exacerbent l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le continuum du système alimentaire, y compris la production, le stockage, la distribution et la consommation. L’insécurité nutritionnelle, et notamment la dénutrition, parfois appelée faim cachée, est également minée par son impact sur la santé et les mécanismes d’adaptation des populations vulnérables, notamment la réduction de leur pouvoir d’achat et la limitation de leur capacité à investir dans des actifs qui améliorent leur résilience aux chocs.