Budget humanitaire de l'UE pour 2020 destiné à venir en aide aux populations de plus de 80 pays

Communiqué de presse

19 janvier 2020

Bruxelles

La Commission a adopté aujourd'hui son budget humanitaire annuel initial pour 2020, d'un montant de 900 millions d'euros. L'UE est le principal pourvoyeur mondial d'aide humanitaire et aide des personnes dans plus de 80 pays. Des conflits de longue durée en Afrique et au Moyen-Orient jusqu'aux graves crises alimentaires, les crises humanitaires s'intensifient et rendent nécessaire la fourniture d'une aide à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus vulnérables.

«L'aide humanitaire de l'UE nous permet de sauver des millions de vies dans le monde entier, en mettant en action la solidarité mondiale de l'UE. Toutefois, les crises humanitaires sont de plus en plus complexes et graves. Même si les conflits restent la cause principale de la famine et des déplacements, leur impact s'est fortement aggravé avec le changement climatique. Il est du devoir de l'Europe de faire preuve de solidarité et de soutenir ceux qui en ont besoin. Notre assistance dépend d'un accès humanitaire sans restriction, de sorte que les organisations d'aide puissent accomplir leur mission consistant à sauver des vies», a déclaré Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises.

Un montant de 400 millions d'euros sera consacré à des programmes en Afrique, où ils soutiendront les personnes touchées par les conflits de longue date en République démocratique du Congo, les personnes souffrant de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ainsi que les personnes déplacées en raison des violences au Soudan du Sud, en République centrafricaine et dans le bassin du lac Tchad. Au Moyen-Orient, une enveloppe de 345 millions d'euros de fonds de l'UE servira à lutter contre la crise en Syrie et à aider les réfugiés dans les pays voisins, ainsi qu'à faire face à la situation extrêmement critique au Yémen.

En Asie et en Amérique latine, l'aide de l'UE, d'un montant de 111 millions d'euros, continuera à soutenir les populations les plus vulnérables touchées par la crise au Venezuela, ainsi que les réfugiés dans les pays voisins. L'Union européenne continuera également à apporter une aide aux pays asiatiques tels que l'Afghanistan, en guerre depuis près de quarante ans, ainsi que le Myanmar et le Bangladesh, qui accueillent tous deux des populations rohingya.

Étant donné que le changement climatique accroît la vulnérabilité des populations aux crises humanitaires, les financements aideront les populations vulnérables dans les pays exposés aux catastrophes à mieux se préparer à faire face à diverses catastrophes naturelles comme les inondations, les incendies de forêt et les cyclones.

Contexte

L'aide humanitaire de l'UE est impartiale et indépendante. Elle est fournie en fonction des besoins et conformément aux principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. L'aide humanitaire de l'UE soutient des millions de personnes dans le besoin au niveau mondial. L'aide de l'UE est exclusivement fournie par l'intermédiaire d'organisations humanitaires partenaires, dont les agences des Nations unies, des organisations non gouvernementales et des organismes de la Croix-Rouge, qui ont signé des accords de partenariat avec la Commission européenne. Celle-ci suit de près l'utilisation qui est faite des fonds de l'UE grâce à son réseau mondial d'experts humanitaires et a mis en place des règles strictes pour s'assurer que les fonds alloués sont dépensés à bon escient.