Briser le moule - Approches alternatives de suivi et d’évaluation

Un document exploratoire récent d’ALNAP a constaté que l‘utilisation majeure des informations générées par les systèmes de suivi de nombreuses agences humanitaires consistait à compiler des rapports à l’intention des donateurs (Warner, 2017).

L’utilisation de ces mêmes informations pour appuyer des prises de décision au niveau du projet et des supports pédagogiques peut parfois même sembler secondaire. Pour certains il ne s’agit pas vraiment d’une surprise. Les systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) traditionnels ont souvent été critiqués pour se focaliser davantage sur la redevabilité des donateurs que sur les types de réflexion et d’apprentissage susceptibles d’améliorer la prise de décision au niveau des projets (Ramalingam et al., 2019).

Cela répond aux préoccupations de longue date concernant l’utilisation limitée des systèmes d’évaluation tant au sein du secteur de l’humanitaire (Hallam et Bonino, 2013) qu’à l’extérieur de celui-ci (Patton, 2008 ; Raimondo, 2018). Cela reflète des questions plus générales concernant quand et comment les éléments de preuve, sous toutes leurs formes, sont utilisés concrètement dans la prise de décision (Tanner, 2016 ; Powell et al., 2019).

En réalité, la question de la manière dont le S&E est, ou peut être utilisé n’est pas si simple. Tout comme les systèmes d’apprentissages et de prise de décision qui peuvent être formels ou informels (Tanner, 2016), l’utilisation des éléments de preuve peut être directe ou indirecte, explicite ou implicite (Raimondo, 2018). Nous pouvons envisager l’utilisation en termes d’impact mécanique : une lecture de rapport découlant sur une prise de décision. Nous pouvons également penser en termes d’apprentissage et d’acquisition de connaissances plus étendus sur le long terme (Borton et al., 2018), qui pourront avoir un impact sur les décisions futures de différentes manières plus complexes et plus subtiles. Cela est d’autant plus pertinent dans le secteur humanitaire, où les connaissances tacites (les leçons durement acquises à partir de l’expérience, filtrées par les croyances, les instincts et les structures de valeurs des travailleurs humanitaires individuels) jouent un rôle primordial (ALNAP, 2003).

Nous sommes confrontés à une demande croissante d’améliorer notre compréhension des manières dont les systèmes de S&E peuvent alimenter cette base de connaissances tacites, et influencer la prise de décision et les apprentissages sur la durée au niveau du projet. Cela est dû en partie à l’intérêt croissant pour de nouvelles approches plus flexibles de conception et de mise en œuvre des programmes. La « gestion adaptative » est une approche de l’action humanitaire pour laquelle aucune quantité d’informations au cours de la conception du projet ne sera jamais assez bonne, signifiant que l’on ne peut se fier qu’à l’analyse et à l’adaptation continue pour qu’un projet réponde au contexte local, en modifiant les besoins et en faisant évoluer les connaissances au fur et à mesure du déploiement du projet (Booth et al., 2016 ; Ramalingam et al., 2019 ; Obrecht, 2019).