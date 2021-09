Boîte à outils Systèmes d'Information Géographique

Abstract:

La cartographie est souvent le parent pauvre de la gestion de données dans le secteur de l’humanitaire et du développement. En effet, si celle-ci permet de produire des rendus visuellement attrayants et efficaces, cela nécessite généralement du temps et un bagage technique conséquent. La démarche repose, en effet, sur un ensemble de concepts et d’outils qu’il est nécessaire de maîtriser pour produire des cartes et des analyses spatiales de qualité.

Cette boîte à outils vise donc à aborder ces concepts théoriques et à mettre à disposition des tutoriels d’outils utiles dans la pratique de la cartographie et - pour les profils plus avancés - des Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Elle se concentre à la fois sur la production de cartes statiques (avec des outils comme QGIS, ArcGIS Pro, etc.) et sur l’utilisation de solutions de cartographie interactive clé-en-main (uMap, GoGoCarto, ArcGIS Online). La création de cartes en ligne via du développement web (Leaflet, OpenLayers, etc.) a ici été volontairement écartée car requérant des compétences rarement disponibles au sein des ONG.

Sans être 100% exhaustive, cette boîte à outils a été développée dans l’idée de présenter aux utilisateurs le panel de solutions qui existent aujourd’hui : elle détaille donc plusieurs outils, propriétaires ou Open Source. Chaque outil a ses spécificités, avec ses différences d’usage et de rendu ; pour autant, la boîte à outils ne présente pas, à ce jour, de tableau comparatif des différentes solutions.

La majorité des ressources nécessitent uniquement d’être à l’aise avec l’informatique et d’avoir du temps devant soi pour se former ; d’autres nécessitent de maîtriser de manière plus poussée les principes de gestion de bases de données. En effet, il est important de rappeler que la cartographie, tant dans son apprentissage que dans sa pratique quotidienne, prend du temps pour arriver aux résultats souhaités (cf. Partie 1 de la boîte à outils) ; un critère à ne pas négliger avant de se lancer !

Découvrez la boîte à outils ici !