Bébés du jour de l’An : plus de 370 000 enfants naîtront dans le monde le 1er janvier 2021 – UNICEF

NEW YORK, le 1er janvier 2021 – D’après les estimations, 371 504 bébés naîtront dans le monde le 1er janvier, indique l’UNICEF.

À l’aube de l’année 2021, l’UNICEF célèbre une fois de plus les naissances du 1er janvier. Le premier bébé de l’année 2021 verra le jour aux Fidji, dans le Pacifique, et le dernier bébé de l’année, aux États-Unis. D’après les estimations, plus de la moitié des naissances qui auront lieu aujourd’hui se produiront dans les 10 pays suivants : l’Inde (59 995), la Chine (35 615), le Nigéria (21 439), le Pakistan (14 161), l’Indonésie (12 336), l’Éthiopie (12 006), les États-Unis (10 312), l’Égypte (9 455), le Bangladesh (9 236) et la République démocratique du Congo (8 640).

Au total, 140 millions d’enfants devraient naître en 2021. Ils devraient avoir une espérance de vie moyenne de 84 ans.

« Les enfants nés aujourd’hui arrivent dans un monde bien différent de celui que nous connaissions il y a moins d’un an et la nouvelle année nous offre une occasion de le réinventer », affirme Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Les enfants nés aujourd’hui hériteront du monde que nous commençons à bâtir pour eux dès aujourd’hui. Faisons de 2021 l’année durant laquelle nous commençons à bâtir un monde plus juste, plus sûr et plus sain pour les enfants. »

L’année 2021 marque également le 75e anniversaire de l’UNICEF. L’UNICEF et ses partenaires célébreront cet anniversaire tout au long de l’année en organisant des événements et en prononçant des déclarations qui mettront à l’honneur ces trois quarts de siècle passés à protéger les enfants des conflits, des maladies et de l’exclusion et à défendre leur droit à la survie, à la santé et l’éducation.

« Aujourd’hui, la pandémie, la récession économique et l’augmentation de la pauvreté et des inégalités dans le monde entier nous rappellent que le travail de l’UNICEF est plus nécessaire que jamais », ajoute Henrietta Fore. « Au cours des 75 dernières années, l’UNICEF a toujours été présent pour les enfants du monde entier, que ce soit durant les conflits, les déplacements, les catastrophes naturelles et les crises. À l’aube de cette nouvelle année, nous renouvelons notre engagement à protéger les enfants, à défendre leurs droits et à veiller à ce que leur voix soit entendue, quel que soit l’endroit où ils vivent. »

En riposte à la pandémie, l’UNICEF a lancé la campagne Réinventer – un effort mondial visant à éviter que la pandémie de COVID-19 se transforme en crise durable pour les enfants. Avec cette campagne, l’UNICEF invite les gouvernements, le public, les donateurs et le secteur privé à s’unir de toute urgence à ses efforts en vue de riposter, de rebondir et de réinventer un monde meilleur une fois la pandémie terminée.

Notes aux rédactions :

*Données sur les prénoms des bébés compilées par Iman M. Nick de l’American Name Society. Les pays et les territoires ont été inclus en fonction de la disponibilité de données statistiques compilées et publiées par des organismes gouvernementaux régionaux ou nationaux.

Pour les estimations, l’UNICEF a utilisé les données d’état civil et des données issues d’enquêtes auprès des ménages représentatives à l’échelle nationale pour estimer la proportion mensuelle et quotidienne de naissances dans chaque pays. L’UNICEF s’est appuyé sur les nombres annuels de naissances vivantes et l’espérance de vie pour la période correspondante de la révision la plus récente des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies (2019) pour estimer le nombre de bébés nés le 1er janvier 2021 et l’espérance de vie de la cohorte.

