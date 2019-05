AVIS AUX MEDIAS : Mettre fin à la violence sexuelle et basée sur le genre dans les crises humanitaires, Oslo, Norvège (23 et 24 mai 2019)

Une conférence internationale intitulée « Mettre fin à la violence sexuelle et basée sur le genre dans les crises humanitaires » se tiendra à Oslo, en Norvège, les 23 et 24 mai 2019.

La conférence est organisée par le gouvernement norvégien aux côtés des gouvernements de l'Iraq, de la Somalie, des Émirats arabes unis, des agences des Nations Unies OCHA et FNUAP et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Tous les États membres des Nations Unies sont invités au niveau ministériel, ainsi qu'un large éventail d'organisations de la société civile et de personnalités influentes, notamment le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018.

Les crises humanitaires peuvent engendrer et exacerber la violence sexuelle et basée sur le genre, (VSBG) tels que viol, esclavage sexuel, traite d’êtres humains, mariages forcés et précoces, et violence dans le cadre de relations intimes. Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par ces violations du droit international, avec des conséquences graves. Mais les hommes et les garçons sont également touchés. Bien que la réponse humanitaire à la (VSBG) se soit améliorée ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire en gardant les personnes touchées au centre de la réponse. Les objectifs de la conférence d'Oslo sont triple :

• mobiliser un engagement politique plus fort pour prévenir la VSBG dans les crises humanitaires et veiller à ce que la réponse à de telles violences soit rapide, fondée sur les besoins et défende les droits et la dignité des victimes :

• mobiliser des ressources financières supplémentaires pour faire face à la VSBG par le biais de plans d’intervention coordonnés par l’ONU, de l’appel spécial 2019 du CICR, et d’autres moyens ;

• mettre en évidence les meilleures pratiques et les enseignements tirés de la prévention et de la réponse à la VSBG dans les situations humanitaires.

La première journée de la conférence - jeudi 23 mai - est axée sur le travail des organisations de la société civile et organisée par Norwegian Church Aid et ses partenaires. Les résultats de ces discussions seront pris en compte lors de la journée de haut niveau de la conférence, le 24 mai. Plus d'informations, y compris un programme provisoire, sont disponibles sur le site Web de la conférence www.endsgbvoslo.nohttp://www.endsgbvoslo.no

La conférence est ouverte à la presse. Pour les demandes d’accréditation, veuillez contacter : mari.bangstad@mfa.nomari.bangstad@mfa.no

· Norvège : Ministère des affaires étrangères, Mari Bangstad, +47 414 40 871, mban@mfa.nomban@mfa.no

· Norwegian Church Aid : Mattias R. Bergset, +47 472 66 706, Mattias.Rolighed.Bergset@nca.noMattias.Rolighed.Bergset@nca.no

· Irak : Ministère des affaires étrangères, Bandar Fawzi, + 964 773 333 7611 (WhatsApp), banderfawzi@yahoo.combanderfawzi@yahoo.com & Govar Khudhur Omar, + 47 968 84 904, + 964 750 425 9909 (WhatsApp), govar.omr@gmail.comgovar.omr@gmail.com

· Somalie : Ministère des femmes et du développement des droits de l’homme, Ahmed Elmi, +252 617480082 ahmed.elmie@gmail.comahmed.elmie@gmail.com

· Emirats arabes unis : Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Eman Hableel, +97124932980, eman.hableel@mofaic.gov.aeeman.hableel@mofaic.gov.ae

· Comité international de la Croix Rouge (CICR) : Anastasia Isyuk, +41 79 251 93 02, aisyuk@icrc.orgaisyuk@icrc.org

· Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP) : Jeff Bates, +1 646 750 5354, bates@unfpa.orgbates@unfpa.org

· Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) : Jens Laerke, +41 79 472 9750, laerke@un.orglaerke@un.org