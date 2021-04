Avis aux medias: Les semaines des réseaux et partenariats humanitaires 2021 débutent le 19 avril

QUI : Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC)

QUOI : Les Semaines des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW)

QUAND : Du 19 avril au 7 mai 2021

OÙ : Un évènement virtuel de trois semaines. La cérémonie d'ouverture aura lieu le lundi 19 avril 2021, à 13h00 CET, avec la participation de Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, et de l'Ambassadeur Manuel Bessler, Directeur suppléant, délégué à l’aide humanitaire et chef du corps suisse d’aide humanitaire, DDC.

Les Semaines des réseaux et partenariats humanitaires rassemblent des milliers de professionnels et d'experts mondiaux travaillant dans le domaine de la préparation et de la réponse humanitaire, représentant l'un des plus grands événements de ce type.

Cette année, la 7ème édition de cet événement se tiendra de façon virtuelle. Ces trois semaines se concentreront sur neuf sujets prioritaires, dont la localisation et la responsabilité envers les populations touchées, la réponse d'urgence en cas de pandémie, l'inclusion et la culture organisationnelle et les relations de pouvoir. Plus de 250 sessions sont prévues couvrant un large éventail de sujets, allant de la coordination civilo-militaire et de l'accès au Tigré, en Éthiopie, à la réponse internationale aux explosions du port de Beyrouth.

Les Semaines des réseaux et partenariats humanitaires constituent un espace unique pour divers praticiens et experts humanitaires des agences des Nations Unies, des ONG, des gouvernements, du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du monde universitaire, l'armée et le secteur privé. La plupart des sessions étant publiques, les participants peuvent entrer en contact et échanger des idées et des expériences afin de trouver des solutions aux défis communs.

Le format virtuel de cette édition offre une opportunité unique pour une participation plus large et plus inclusive de part le monde entier. Plus de 3 000 participants sont attendus.

De plus amples informations sur les sessions, le programme et les intervenants sont disponibles sur le site web des Semaines des réseaux et partenariats humanitaires www.hnpw.org, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Contact : Jens Laerke, UN OCHA, +41 79 472 9750, laerke@un.org

David Laügt, UN OCHA, +33 777 03 60 12, david.laugt@un.org