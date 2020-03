Avec l'AFD, 18,5 millions de personnes vont bénéficier d'un meilleur accès aux soins

En 2019, l’Agence française de développement (AFD) a engagé 545 millions d’euros au profit de la santé et de la protection sociale dans le monde. Avec comme objectif une amélioration de l’accès aux soins pour 18,5 millions de personnes.

Les épidémies récentes, Ebola, dengue, Zika, Chykungunya… Et maintenant la grave crise du Covid-19. Tous ces événements sanitaires, dont la diffusion dépasse largement les frontières d’un seul pays, témoignent de la nécessité d’une approche globale et durable de renforcement des systèmes de santé et de surveillance épidémiologique afin d’être en mesure de répondre aux crises actuelles mais aussi de prévenir les crises à venir.

Dans ce contexte, les activités de l’AFD en matière de santé et de protection sociale se concentrent autour de trois axes stratégiques :

Renforcer les systèmes de santé, y compris leurs réseaux de surveillance épidémiologiques

Le renforcement des systèmes de santé demeure la pierre angulaire de notre action. Afin de lutter contre les inégalités d’accès à la santé, nous agissons à tous les niveaux afin de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous, notamment au niveau primaire : des hôpitaux fonctionnels, un personnel compétent, des médicaments disponibles, des soins abordables, des politiques de santé pertinentes.

À l’échelon régional, les réseaux de surveillance épidémiologique sont également en première ligne pour la surveillance et la coordination de la réponse aux épidémies. L’AFD appuie quatre réseaux régionaux de surveillance épidémiologique : dans l’océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique et en Asie du Sud-Est (Birmanie, Laos, Vietnam, Cambodge, Philippines).

En 2019, 432 millions d’euros ont été engagés en faveur du renforcement des systèmes de santé.

Développer des systèmes de protection sociale inclusifs

À travers des prêts, des dons et des appuis techniques, l’AFD soutient la mise en place et l’extension des systèmes de protection sociale dans les pays en développement. Il s’agit ainsi de contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités tout en accompagnant une transition équitable vers des économies bas-carbone.

Les programmes engagés en 2019 devraient permettre à 600 000 personnes, dont 300 000 femmes, de bénéficier d’une meilleure protection sociale.

Poursuivre les efforts en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et de nutrition

Historiquement engagée sur la santé maternelle et infantile, l’AFD a progressivement élargi son champ d’intervention pour accompagner les transitions démographiques et réduire les inégalités entre les hommes et les femmes.

L’AFD accompagne les pays en finançant des projets promouvant une vision multisectorielle (santé, éducation, genre, etc.) au service de l’autonomisation des femmes. Nous soutenons également les droits des femmes et la santé sexuelle et reproductive grâce à l’amélioration de la qualité de ces services et à la lutte contre les violences basées sur le genre.

81 % des projets financés en 2019 par l’AFD dans le champ de la santé vont favoriser l’égalité femmes-hommes.