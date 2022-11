Avec la publication d’un nouveau plan d’action, Gavi s’engage à soutenir la mise en place et la pérennisation de capacités de production de vaccins en Afrique, conformément à la vision de l'Union africaine à l’horizon 2040

Gavi publie un plan d'action dont l’objectif est d’aider à mettre en place et à pérenniser la production de vaccins en Afrique

Élaboré, pour la partie technique, en étroite collaboration avec différents partenaires dont la Commission de l'Union africaine (CUA), le CDC Afrique et le G7, le plan définit comment Gavi et les autres parties prenantes pourraient contribuer à la concrétisation de la vision de l'UA à l’horizon 2040.

Déclaration du Dr Seth Berkley, Directeur exéctif de Gavi : « Le plan d’action publié ce jour trace la voie à suivre pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en vaccins de l'Afrique en cas de pandémie, et élargir durablement l'accès aux autres vaccins vitaux, à prix abordable. »

Genève, le 3 novembre 2022 – Gavi, l'Alliance du Vaccin, a publié aujourd'hui un plan en dix points détaillant les grandes priorités qui permettront d’augmenter durablement les capacités de production de vaccins en Afrique et d’accomplir la vision de l'Union africaine (UA) à l’horizon 2040. Ce plan a été conçu en réponse à l'appel à l'action lancé par l'UA à Gavi et aux autres parties prenantes, leur demandant d’aider concrètement à assurer la sécurité de l'approvisionnement en vaccins sur le continent.

Le plan a été rédigé après plusieurs mois de consultations techniques avec l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), et avec un grand nombre de parties prenantes, notamment les organisations de la société civile (OSC), l’OMS, l’UNICEF, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), les gouvernements allemand, indien et indonésien, la Commission européenne, la Fondation Bill & Melinda Gates, la Banque européenne d'investissement (BEI), l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), la Société financière internationale et l’Agence américaine de financement pour le développement international (DFC). Il fixe des objectifs pour Gavi et les autres organisations internationales, le secteur privé, les ministres du Développement du G7 et les pays africains, et définit un nouveau modèle économique d’investissement durable dans la chaîne de valeur de l'industrie africaine des vaccins, conformément à la vision de l'UA et aux engagements politiques du G7.

En tant que plus grand acheteur de vaccins au monde, Gavi travaille depuis 22 ans en étroite collaboration avec les pays africains et les fabricants pour façonner favorablement le marché des vaccins utilisés en routine ou contre les épidémies », a rappelé le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « Gavi entend aider l’Union africaine à concrétiser sa vision. Le plan d’action publié ce jour trace la voie à suivre pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en vaccins de l'Afrique en cas de pandémie, et élargir durablement l'accès aux autres vaccins vitaux, à prix abordable. »

PÉRENNISER L’OFFRE ET LA DEMANDE EN AFRIQUE

Malgré une forte demande régionale pour les vaccins, évaluée à plus d'un milliard de dollars par an, l'industrie africaine du vaccin ne fournit que 0,1 % de l'offre mondiale. Au début de la pandémie de COVID-19, les inégalités vaccinales et la rétention des vaccins ont entraîné des retards dans la réception des doses, ce qui a motivé une nouvelle mobilisation pour assurer à l’avenir la sécurité de l'approvisionnement. En 2021, l'Union africaine s'est fixé pour objectif de produire et de fournir, à l’horizon 2040, plus de 60 % des doses de vaccins utilisées sur le continent.

Rien qu'au cours des 18 derniers mois, plus de 30 nouveaux projets de production en Afrique ont été annoncés et selon les estimations, le marché africain des vaccins, tous produits existants et nouveaux produits à venir confondus, pourrait se situer entre 2,8 et 5,6 milliards de dollars US à l’horizon 2040*, ce qui montre le potentiel d'émergence d'une industrie régionale florissante.

Les pays africains ont les moyens de concrétiser la vision de l'Union africaine. Les achats effectués par Gavi, le plus grand acheteur de vaccins au monde, sont dictés par la demande des pays. Il est donc essentiel de garantir solidement la demande et l’offre de vaccins produits en Afrique pour créer un marché durable.

Gavi peut soutenir la vision de l'UA non seulement au niveau de l’approvisionnement, mais aussi :

en aidant à optimiser l'allocation des ressources grâce à sa vision stratégique des opportunités du marché ;

en actualisant sa stratégie de façonnage du marché afin d'accorder une plus grande importance à la diversification des sources d’approvisionnement, en particulier en Afrique ;

en mettant en place un nouveau mécanisme financier à durée limitée (décrit dans ses grandes lignes dans le plan d’action), destiné à atténuer le coût de production élevé des vaccins lors de leur entrée sur le marché. En combinant cet instrument, la sélection stratégique des vaccins à produire et l’aide de Gavi en matière de façonnage du marché, les nouveaux producteurs africains pourraient commencer par produire les vaccins les plus viables commercialement, et entrer ainsi de façon accélérée et compétitive sur le marché des besoins non satisfaits. Ce nouveau mécanisme s’inscrit dans la lignée des garanties de marché (AMC) développées par Gavi pour le vaccin contre le pneumocoque et les vaccins contre la COVID-19.

COORDONNER LES ACTIONS DES DONATEURS ET DES PAYS AFRICAINS

Les principales actions décrites pour les économies du G7 consistent à investir prioritairement dans la pérennisation de l’approvisionnement en vaccins avec l'arrivée de nouveaux fabricants, et à amplifier parallèlement le soutien à l'accès aux vaccins, tandis que la garantie de marché pourrait éventuellement bénéficier de nouveaux financements.

Comme le souligne également le plan d’action, les pays africains ont également un rôle à jouer pour atteindre durablement les objectifs fixés. Coordonnés par le CDC Afrique dans le cadre du Partenariat pour la production de vaccins en Afrique (PAVM), ils pourront élaborer des plans de production qui tiennent compte à la fois des capacités de leur industrie et des vaccins dont les pays africains ont besoin en priorité. Il leur faudra également investir durablement dans les ressources humaines, améliorer leurs capacités en matière de réglementation, réduire les barrières commerciales et se coordonner au niveau régional.

*Modélisation de la Clinton Health Access Initiative fondée sur les données de l'OMS et de Linksbridge.

