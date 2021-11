Aucune exception, Aucune exclusion : Assurer la Santé, les Droits et la Justice pour Tous en Matière de Sexualité et de Procréation

Avant-propos

Fin 2019, le Sommet de Nairobi sur la CIPD25 :

Accélérer les promesses a relancé l’engagement mondial en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Les participants venus du monde entier ont réaffirmé l’impérieuse nécessité de finir d’honorer les promesses de la Conférence internationale, historique, sur la population et le développement (CIPD) de 1994.

Le monde ne peut plus attendre : il faut faire des droits et des choix une réalité pour tous.

Lors de ce Sommet, plus de 8 300 participants, originaires de 170 pays et territoires, ont pris plus de 1 300 engagements pour que soient initiées des actions. La Déclaration de Nairobi a contribué à fixer ce moment à travers 12 engagements fondamentaux destinés à finaliser les objectifs de la CIPD.

C’est dans cet esprit qu’a été mise en place une Commission de haut niveau pour le suivi du Sommet de Nairobi, chargée d’enregistrer les progrès réalisés. Organe consultatif totalement indépendant, elle rassemble des personnalités éminentes du monde entier, issues de milieux divers, riches d’expériences et de perspectives différentes. La Commission présente un rapport annuel sur les avancées et les reculs constatés, et formule des recommandations afin de stimuler et de maintenir la dynamique à l’œuvre.

En tant que coprésidents de la Commission, nous sommes honorés par la confiance placée en nous et conscients de la responsabilité qui nous incombe. Au début de notre mission, fin 2020, la Dre Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), a souligné combien « la Commission de haut niveau est plus que jamais nécessaire pour continuer à aller de l’avant, pour s’assurer que les promesses faites sont tenues ». Ces mots nous touchent en plein cœur.

Au cours de sa première année de mandat, la Commission s’est réunie quatre fois. Elle a également mis en place trois groupes de travail chargés des questions liées aux engagements spécifiques suivants : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, zéro violence basée sur le genre et les pratiques néfastes. Ce rapport est le fruit des nombreux échanges, francs et stimulants, que nous avons eus sur les moyens de faire progresser au bénéfice de tous la santé et les droits sexuels et reproductifs. À l’issue d’un examen attentif des événements survenus au cours de l’année écoulée, le présent rapport plaide en faveur d’une justice en matière de sexualité et de procréation, fondée sur des actions globales mûrement réfléchies visant à réaliser les droits fondamentaux et le développement pour tous. Trop d’inégalités subsistent dans la mise en œuvre du Plan d’action de la CIPD, entraînant des conséquences désastreuses pour les individus et les familles, pour les droits fondamentaux et pour le développement humain. La Commission constate que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière de nombreuses disparités extrêmement inquiétantes en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et reproductifs.

La crise a également aggravé les inégalités, en raison notamment d’une discrimination profondément ancrée et de forces rétrogrades qui ont profité de la pandémie pour faire reculer la protection des droits, fondamentale pour assurer l’autonomie corporelle. Tout n’est cependant pas entièrement négatif.

En effet, nous pouvons également constater de nouveaux moyens prometteurs de fournir des services, des avancées dans la législation et une responsabilité accrue dans la réalisation des engagements de Nairobi, tant au niveau international que national. Plus prometteur encore, partout dans le monde, les gens, particulièrement au sein de la jeune génération, répondent à l’appel en faveur des droits, de la justice et d’un développement équitable et durable.

Se joignant à tous ceux qui ont pris les engagements de Nairobi et qui y donnent suite, ils savent que nous sommes liés par notre humanité commune et notre planète partagée.

Les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs sont au cœur de notre capacité à survivre, à prospérer et à résister aux menaces.

Nous présentons ce rapport avec la conviction que son contenu est audacieux, novateur et tourné vers l’avenir. Il s’adresse à divers milieux du Sud et du Nord, à des pays petits et grands, à des nations en développement et à des personnes confrontées à des crises humanitaires. Nous espérons qu’il suscitera la réflexion et l’action. Nous souhaitons également qu’il rappelle à chacun d’entre nous combien nous sommes nombreux à nous rassembler pour porter et partager le flambeau de Nairobi, vers un avenir où les droits et les choix ne seront plus niés.

Jakaya Mrisho Kikwete Coprésident et ancien président de la République-Unie de Tanzanie

Michaëlle Jean Coprésidente et ancienne Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada, ancienne Secrétaire générale de la Francophonie