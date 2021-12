Attention à l’écart: L’état de l’éducation des filles dans les crises et les conflits

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Ce rapport résume les progrès récents réalisés dans l’amélioration de l’éducation et de la formation des filles et des femmes touchées par les conflits et les crises, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il a été commandé par le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en Situations d’Urgences (INEE) sous l’égide du Groupe de référence de l’INEE sur l’éducation des filles dans les situations d’urgence en réponse aux engagements pris par les dirigeants de sept des plus grandes économies du monde lors du 44e sommet du Groupe des sept, qui a été accueilli par le Canada en 2018.1 En adoptant la Déclaration de Charlevoix sur une éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement (ci-après dénommée « la Déclaration de Charlevoix sur une éducation de qualité »), ces dirigeants se sont collectivement engagés à investir dans une éducation de qualité pour les filles et les femmes pendant les conflits et les crises, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.

L’objectif de ce rapport est de contribuer au corpus de données probantes factuelles sur l’éducation des filles et des femmes en situations de crise. Le rapport s’appuie sur des données de 44 pays touchés par une crise (voir tableau 1), sur des recherches récentes et sur un ensemble d’études de cas d’interventions dans une gamme de contextes touchés par la crise. Étant donné que les données disponibles au moment de la rédaction concernaient principalement les années 2018 et 2019, les données présentées ne reflètent pas l’impact de la crise de la COVID-19 sur l’éducation des filles en situations d’urgence, cependant, une analyse de la réponse éducative à la crise est incluse.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DROIT, POLITIQUE ET PRATIQUE

Le droit à l’éducation des filles et des femmes, y compris dans les situations de crise et de déplacement, est inscrit dans le droit international relatif aux droits de l’Homme à travers diverses conventions internationales. Cependant, un certain nombre de pays avec de grandes populations déplacées n’ont pas pleinement ratifié ces conventions.

Les cadres juridiques nationaux dans les pays touchés par une crise n’offrent souvent qu’une protection limitée du droit à l’éducation des filles et des femmes.

Les programmes d’éducation alternative peuvent être particulièrement efficaces pour soutenir l’éducation des filles pendant les crises, mais ils doivent être intégrés dans les politiques nationales d’éducation.

Les indications tirées des interventions des politiques éducatives nationales à la crise de la COVID-19 indiquent qu’une attention limitée a été accordée aux obstacles supplémentaires auxquels les filles sont confrontées lorsqu’elles essaient d’apprendre à la maison, y compris la fracture numérique entre les genres.

ÉDUCATION, PROTECTION ET GENRE

Il existe une relation circulaire vertueuse entre l’éducation et la protection des filles. L’éducation peut protéger les filles, ce qui rend leurs communautés plus résilientes.

L’impossibilité d’accéder à l’éducation, même une courte période, peut signifier une perte de protection pour les filles, ce qui peut les conduire à abandonner définitivement l’école, rendant ainsi les filles et leurs communautés moins résilientes.

Dans les situations d’urgence, les filles sont souvent plus exposées que les garçons au décrochage scolaire. Les risques de mariage et de maternité précoces pour les filles, ainsi que les attentes familiales concernant le travail domestique et les prestations de soins non rémunérés, ont également tendance à augmenter pendant les crises.

Dans de nombreux pays touchés par une crise, les filles subissent des taux élevés de violence basée sur le genre au sein de l’école, notamment le « sexe en échange de notes », le viol et les abus sexuels perpétrés par les enseignants, ainsi que le harcèlement sexuel, les abus ou le viol sur le trajet de l’école.

Les filles et les femmes handicapées peuvent être les premières à être abandonnées et les dernières à recevoir une aide d’urgence et un accès à l’éducation pendant une crise. Elles sont donc exposées à un risque élevé d’abus, de négligence et de traumatisme psychosocial à long terme.

Des attaques sur l’éducation qui visaient explicitement les filles et les femmes en raison de leur genre ont eu lieu dans au moins 21 pays entre 2015 et 2019.

COMBLER L’ÉCART : FAISONS-NOUS DES PROGRÈS ?

Pays touchés par une crise

Les filles des pays touchés par une crise sont beaucoup moins susceptibles que les filles des pays à revenu faible ou intermédiaire non touchés par une crise de fréquenter l’école maternelle ou d’achever l’école primaire ou le premier cycle du secondaire.

Dans les pays touchés par une crise, les filles restent généralement à la traîne des garçons en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire, mais le taux d’accès des filles à l’éducation primaire a progressé plus rapidement ces dernières années.

Dans de nombreux pays touchés par une crise, les filles ont dépassé les garçons en termes de taux d’achèvement du secondaire.

À l’intérieur des pays, les filles économiquement défavorisées dans les régions touchées par une crise sont loin derrière les garçons économiquement défavorisés dans les régions touchées par une crise.

L’apprentissage des filles est en retard par rapport à celui des garçons dans de nombreux contextes de crise et de situations de déplacement.

Dans de nombreux pays touchés par une crise, on constate une pénurie d’enseignants, en particulier au niveau post-primaire.

Les taux d’alphabétisation des femmes sont loin derrière ceux des hommes dans de nombreux pays touchés par une crise.

Dans de nombreux pays touchés par une crise, l’accès des hommes à une formation professionnelle est inférieur à celui des femmes.

Déplacement forcé des filles

Les données sur l’accès à l’éducation des filles vivant en situations de déplacement forcé sont encore très limitées.

Les déplacements exacerbent les désavantages liés au genre pour les filles vivant en situation de déplacement forcé.

Les écarts entre les genres en matière d’accès, en particulier au niveau secondaire, sont plus importants pour les filles vivant en situation de déplacement forcé que pour les enfants non déplacés dans les pays touchés par une crise.

Les taux de scolarisation des filles vivant en situation de déplacement forcé sont bien inférieurs aux taux nationaux.

FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION DES FILLES