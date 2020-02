Armes légères et de petit calibre Rapport du Secrétaire général (S/2019/1011)

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2220 (2015) dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de continuer à lui soumettre, tous les deux ans, un rapport sur les armes légères et de petit calibre. Les recommandations formulées dans mes rapports précédents sur cette question (S/2008/258, S/2011/255, S/2013/503, S/2015/289 et S/2017/1025) demeurent pertinentes et valables. L’accumulation déstabilisante, le transfert illicite et le détournement d’armes légères et de petit calibre continuent d’être à l’origine de conflits armés et de la criminalité généralisée, qu’ils alimentent et exacerbent. Les armes légères et de petit calibre restent un moyen de violence privilégié, y compris dans les conflits armés, et les conséquences humanitaires multisectorielles des flux illicites demeurent fort préoccupantes. En mai 2018, j’ai lancé un nouveau programme intitulé Assurer notre avenir commun : un programme de désarmement, dans lequel je donne la priorité au « désarmement qui sauve des vies », notamment en appelant à un renforcement des initiatives nationales relatives aux armes légères et de petit calibre. À cette fin, j’ai mis en place un nouveau mécanisme de financement, le fonds « Sauver des vies », pour apporter un appui aux activités menées dans ce domaine au niveau national.

Des efforts considérables ont été déployés ces deux dernières années aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial pour renforcer le contrôle des armes légères et de petit calibre, comme en témoigne le document final de la troisième Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Néanmoins, des progrès supplémentaires doivent encore être faits. Afin d’aider les membres du Conseil de sécurité à prendre en compte plus systématiquement les questions relatives aux armes légères et de petit calibre dans les travaux du Conseil, s’agissant de tel ou tel sujet ou de tel ou tel pays, le présent rapport donne un aperçu des tendances et des évolutions dans le domaine, avant d’examiner la question à la lumière des points de l’ordre de jour qui s’y rapportent le plus, à savoir la protection des civils en période de conflit armé, les opérations de paix, les embargos sur les armes, les femmes et la paix et la sécurité, le sort des enfants en temps de conflit armé, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.