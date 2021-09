Après 18 mois de pandémie, les écoles demeurent fermées pour près de 77 millions d’élèves – UNICEF

L’UNICEF et ses partenaires gèleront leurs canaux numériques pendant 18 heures pour marquer les 18 mois de fermeture des écoles et lancer un message au monde entier : rouvrons les écoles dès que possible

NEW YORK, le 16 septembre 2021 – Après18 mois de pandémie de COVID-19, les écoles demeurent complètement fermées ou presque pour près de 77 millions d’élèves dans six pays, selon une analyse de données actualisées publiée aujourd’hui par l’UNICEF.

D’après cette analyse, le Bangladesh, les Philippines et le Panama comptent parmi les pays où les écoles sont restées fermées le plus longtemps. En tout, on estime que 131 millions d’élèves dans 11 pays ont manqué plus des trois quarts de leur apprentissage en présentiel. Dans le monde, près de 27 % des pays continuent de maintenir leurs écoles complètement ou partiellement fermées.

« Tandis que les cours reprennent dans de nombreux pays à travers le monde, des millions d’élèves amorcent une troisième année scolaire sans avoir mis les pieds en classe », déclare Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Le préjudice subi par les élèves privés d’école pourrait ne jamais être réparable. »

Pour attirer l’attention sur ces 18 mois d’apprentissage perdus, d’aspirations remises à plus tard et d’avenir incertain, et afin d’exhorter les gouvernements à rouvrir les écoles dès que possible, l’UNICEF et ses partenaires gèleront leurs canaux numériques aujourd’hui à 13 h GMT, pendant 18 heures.

La fermeture des écoles a entraîné une crise cachée pour les enfants. Au-delà du retard pris dans leur éducation, de nombreux enfants se retrouvent privés des repas et des vaccinations de routine fournis en milieu scolaire, souffrent d’isolement social et d’un niveau d’anxiété accru, et sont exposés aux abus et à la violence. Pour certains, la fermeture des écoles a conduit au décrochage, au travail et au mariage précoce. En outre, un grand nombre de parents n’ont pas été en mesure d’assumer à la fois leur emploi et les besoins de leurs enfants en matière de soins et d'éducation. Certains ont complètement perdu leur travail, précipitant ainsi leur famille dans la pauvreté et aggravant la crise économique.

Même si l’apprentissage à distance a été une planche de salut pour des millions d’écoliers, l’accès à la technologie et la qualité des programmes d’enseignement n’ont pas été uniformes au sein des communautés et des différentes circonscriptions scolaires.

L’expérience montre que les écoles ne sont pas l’un des principaux facteurs de transmission de la COVID-19, et qu’il est possible de les maintenir ouvertes. L’UNICEF appelle donc les gouvernements, les autorités locales et les administrations scolaires à rouvrir les écoles dès que possible en prenant toutes les mesures qui s’imposent pour enrayer la transmission du virus dans les écoles, telles que :

Mettre en œuvre des politiques exigeant le port du masque pour les élèves et le personnel, conformément aux directives nationales et locales ;

Fournir des installations pour se laver et/ou se désinfecter les mains ;

Nettoyer fréquemment les surfaces et les objets partagés ;

Veiller à ce que l’aération des salles de classe soit adéquate et appropriée ;

Former des cohortes (maintenir les élèves et les enseignants en petits groupes et éviter les brassages) ; échelonner le début des cours, les pauses, l’utilisation des toilettes, les repas et la fin des cours et alterner les périodes de présence physique ;

Établir des mécanismes de partage de l’information avec les parents, les élèves et les enseignants ;

Même si cela n’est pas une condition préalable à la réouverture des écoles, les enseignants devraient être vaccinés en priorité contre la COVID-19, après les agents de santé de première ligne et les personnes le plus à risque, afin de les protéger contre la transmission au sein des communautés.

Pour soutenir ces initiatives, l’UNICEF a élaboré en collaboration avec plusieurs organisations un Cadre pour la réouverture des écoles visant à fournir des conseils pratiques et flexibles aux gouvernements nationaux et locaux et à les aider dans leurs efforts pour que les enfants retournent en classe.

« La crise de l’éducation est toujours présente et, jour après jour, la fermeture des écoles aggrave ses effets dévastateurs », souligne Henrietta Fore. « Nous ne permettrons pas que le monde ignore cette crise. Nos canaux sont muets, mais notre message retentit haut et fort : dans chaque communauté, partout dans le monde, les écoles doivent rouvrir dès que possible. Les écoles doivent être le dernier endroit à fermer et le premier à rouvrir. Nous devons faire passer l’intérêt de chaque enfant avant tout. À l’exception des cas les plus extrêmes, il faut permettre aux élèves de retourner en classe. »

Depuis le 12 septembre 2021, le Gouvernement du Bangladesh a commencé à rouvrir ses établissements d’enseignement primaire, secondaire et secondaire supérieur.

Depuis juin 2021, le Gouvernement du Panama a commencé à rouvrir ses établissements d’enseignement primaire, secondaire et secondaire supérieur en mode hybride.

