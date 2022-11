Apprentissage par l'action pour les acteurs humanitaires de première ligne : un dossier de ressources [FR/AR]

Le but de ce dossier de ressources

Les connaissances du personnel de première ligne - à savoir les personnes directement impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des programmes - sont fondamentales pour une bonne action humanitaire. Ces personnes prennent des décisions et résolvent des problèmes chaque jour dans leur travail avec les populations touchées par la crise. Les interactions qu'elles ont avec les communautés génèrent des informations importantes sur la manière de mettre en œuvre les projets le plus efficacement possible pour répondre aux besoins locaux. Les décisions découlant de ces connaissances dérivées de l’expérience peuvent être aussi précieuses que les décisions prises grâce à des preuves plus formelles et explicites (Campbell et Knox-Clarke, 2019).

Cependant, l’optimisation du potentiel de l'apprentissage de première ligne s'accompagne de défis :

Le personnel de première ligne a généralement peu d'opportunités pour réfléchir à son propre apprentissage. Les processus de suivi et d'évaluation existants ont tendance à suivre les priorités de l'organisation ou des donateurs. Ils ne donnent pas l'opportunité au personnel de première ligne d’identifier ou de résoudre les problèmes par eux-mêmes pendant la mise en œuvre. En raison de la nature complexe et de l’évolution rapide des contextes humanitaires, les projets planifiés peuvent devoir être adaptés pour répondre aux besoins changeants des populations. Des changements efficaces et opportuns sont plus difficiles à réaliser lorsque les connaissances du personnel le plus proche des communautés ne sont pas optimisées et respectées au sein d'une organisation. Souvent, les connaissances du personnel de première ligne ne sont pas partagées régulièrement entre pairs ou avec les supérieurs. Cela signifie que les expériences de mise en œuvre d'un projet ne sont pas utilisées de manière adéquate pour améliorer les résultats d'autres projets en cours ou futurs. Le partage et la valorisation de ces connaissances pourraient conduire à des projets plus efficaces et à des gains d'efficacité dans toute l'organisation.

Malgré l'importance centrale de ces connaissances pour une programmation efficace, l'apprentissage de première ligne a toujours été mal soutenu (ALNAP 2003 ; HLA/Tanner 2016). Ce dossier de ressources vise à renforcer l'apprentissage de première ligne en introduisant « l'apprentissage par l'action » comme une approche simple pour partager des connaissances et résoudre des problèmes dans des environnements à l’évolution rapide. Le dossier est destiné au personnel de programme qui met en œuvre des projets, au personnel chargé des rôles de suivi, d'évaluation, de redevabilité et d'apprentissage (MEAL) qui collecte des données et évalue les projets, et aux chefs d'équipe ou aux responsables qui travaillent avec eux. Les personnes, les équipes de projet ou les groupes inter-organisationnels et inter-agences peuvent tous utiliser cette approche.

Cette approche d'apprentissage par l'action est adaptée aux travailleurs humanitaires. ALNAP a examiné des décennies d'expérience d'experts et des centaines d'articles de recherche pour concevoir l'approche. Ce dossier de ressources intègre l'apprentissage d'un projet pilote de l'approche impliquant 26 personnes de 12 organisations, y compris des organisations et du personnel locaux et internationaux. Ce dossier fournit un guide détaillé pour utiliser l'apprentissage par l'action et adapter l'approche aux besoins des différentes personnes et organisations.

L'approche d'apprentissage par l'action est un outil puissant permettant au personnel de première ligne de prendre le contrôle de son propre apprentissage, comme l'a expliqué un participant du projet pilote :

"… vous pouvez l'utiliser [l’apprentissage par l'action] pour réaliser le potentiel des autres. Vous pouvez voir ce qui est caché en elle. C'est comme une « révélation » pour la personne qui comprend et voit ce qu'elle peut accomplir… Dans l'apprentissage par l'action, l’animateur est juste là pour « vous donner un coup de pouce » pour vous exprimer, vous développer, faire ressortir les bonnes choses qui sommeillent en vous. »1