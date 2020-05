Appel à l’action des dirigeants mondiaux contre la COVID-19

Les chefs d'État, de gouvernement et les dirigeants des agences des Nations Unies, des institutions financières internationales, de la société civile, du secteur privé et de la recherche et de l'apprentissage se mobilisent autour d'un appel à la priorisation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la réponse contre la COVID-19.

Leur déclaration commune:

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE : LES DIRIGEANTS MONDIAUX LANCENT UN APPEL À L'ACTION SUR LA COVID-19

Tant qu'il n'y a pas de vaccin ou de traitement pour la COVID-19, il n'y a pas de meilleur remède que la prévention.

L'eau, l'assainissement et l'hygiène des mains, ainsi que l'éloignement physique, sont essentiels pour prévenir la propagation du COVID-19, et constituent une première ligne de défense contre cette grave menace pour les vies et les systèmes de santé. Le lavage des mains à l'eau et au savon tue le virus mais nécessite l'accès à l'eau courante en quantité suffisante.

Nos plans d'intervention - aux niveaux national, régional et mondial - doivent donc donner la priorité aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène.

Les dirigeants qui reconnaissent le rôle de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la prévention de la propagation du COVID-19, sauveront des vies. Les dirigeants qui donnent la priorité à la collaboration et au soutien international sauveront des vies. Notre santé dépend de celle des membres les plus vulnérables de la société, quel que soit le pays où ils se trouvent.

C'est pourquoi nous appelons tous les dirigeants nationaux, régionaux et mondiaux à se joindre à nous :

Mettre l'eau, l'assainissement et l'hygiène à la disposition de tous, éliminer les inégalités et ne laisser personne derrière, prendre soin des personnes les plus vulnérables au COVID-19. Il s'agit notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des femmes et des filles et des personnes vivant dans des situations précaires, telles que les établissements informels, les camps de réfugiés, les centres de détention, les sans-abris, ainsi que les personnes dont les moyens de subsistance sont limités ou détruits par les mesures mises en place pour arrêter la propagation du virus et les femmes qui assument la grande majorité des activités non-rémunérés en période de crise . Ces mesures sont essentielles, non seulement pour protéger ces populations vulnérables contre COVID-19, mais aussi pour prévenir d'autres maladies infectieuses qui peuvent se propager lorsque les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont perturbés.

Travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes de manière coordonnée pour améliorer les services d'eau et d'assainissement, car chaque acteur, qu'il soit public, privé, donateur ou de la société civile, a quelque chose à offrir pour protéger les populations contre COVID-19. Une action coordonnée est plus efficace, notamment une action immédiate et urgente pour mettre en place des installations de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et aux points d'entrée des bâtiments commerciaux publics ou privés et des transports publics. Les partenariats tels qu’Assainissement et Eau pour Tous sont des plateformes essentielles pour la coopération et l'échange d'expériences aux niveaux national, régional et international.

Veiller à ce que les systèmes d'eau et d'assainissement soient résistants et durables afin de protéger la santé des personnes et de soutenir les systèmes de santé nationaux. Les prestataires de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, y compris les services publics et les prestataires informels, auront des difficultés à maintenir ou à étendre leurs services à une époque où la réduction des flux financiers restreint les mouvements. Il s'agit là d'une exigence à la fois à court et à long terme pour sauver des vies. Les chaînes d'approvisionnement mondiales non perturbées, y compris la circulation des biens et la capacité de production, pour les produits et services d'eau, d'assainissement et d'hygiène doivent être maintenues à tout prix. Les travailleurs des secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène doivent également bénéficier d'une protection suffisante pour pouvoir nous fournir ces services sans interruption.

Donner la priorité à la mobilisation de financements pour soutenir les pays dans leur réponse à cette crise. Tout financement destiné à soutenir les interventions d'urgence doit avoir déjà à l'esprit des solutions à long terme. L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène doit être abordable pour tous, ce qui peut nécessiter de fonds supplémentaires pour soutenir les prestataires de services et aider ceux qui n'en ont pas les moyens. Les enveloppes de financement doivent être maintenues sans détournement des engagements et des priorités fixés pour le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il s'agit notamment d'éviter tout glissement des allocations de fonds nationaux qui soutiennent les services EAH et de maintenir le soutien des donateurs internationaux aux interventions humanitaires en cours dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi qu'aux engagements plus larges du grand compromis.

Fournir des informations précises de manière transparente. Des messages cohérents et rationnels, fondés sur des avis scientifiques accessibles à tous, aideront les gens à comprendre la menace et permettront à chacun d'agir en conséquence.

COVID-19 n'est pas la première et ne sera pas la dernière épidémie à laquelle les pays seront confrontés. La résilience aux crises futures dépend des mesures prises maintenant, ainsi que des politiques, des institutions et des capacités mises en place en temps normal. Faisons-en sorte que cette menace ne soit pas une occasion manquée de réaliser notre vision d'un accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.

En tant que dirigeants, c'est notre chance de sauver des vies.