Appel de la CPI et de l'ONU à mobiliser l'humanité contre les crimes

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé aujourd'hui une initiative à l'appui de l'Objectif de développement durable 16 des Nations Unies « Paix, justice et institutions efficaces », en appelant à unir l'humanité contre les crimes. En s'unissant contre les crimes, la CPI et tous ceux qui la soutiennent peuvent travailler ensemble pour construire un monde plus pacifique et plus juste en prévenant la commission des crimes et en soutenant la responsabilité et l'accès à la justice.

Cette campagne, intitulée « l'humanité contre les crimes », explore les crimes relevant de la compétence de la Cour, comment la CPI favorise l'accès à la justice et comment nous pouvons travailler ensemble pour protéger les personnes de la souffrance et aider à prévenir les crimes de masse. Elle comprend également des appels à l'action spécifiques visant à inciter les individus et les États à s'unir en faveur de ces objectifs communs.

Une nouvelle page Internet sur cette initiative contient des entretiens exclusifs avec le Président de la Cour pénale internationale, M. le juge Chile Eboe-Osuji, et le Président de l'Assemblée des États parties (AEP), M. O-Gon Kwon. Dans sa déclaration vidéo, le Président de la CPI explique : « La CPI vise à contribuer à la prévention de la violence en temps de guerre, et cela par le biais de l'Etat de droit, et à fournir un accès à la justice là où cela ne serait pas possible autrement. La CPI a besoin du soutien de tous pour y parvenir. C'est important en tant qu'objectif de développement durable. »

S'exprimant sur l'importance de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, le Président de l'AEP a déclaré : « Chaque personne et chaque pays du monde peut contribuer à construire un monde plus pacifique et plus juste. Soutenez l'Objectif 16 des Nations Unies pour la paix et la justice. Rejoignez plus de 120 pays soutenant déjà le système du Statut de Rome… Plus de crimes contre l'humanité. Le moment est venu pour l'humanité contre les crimes. »

Une des nouveautés publiées aujourd'hui est une série d'animation spéciale de la CPI intitulée « Les crimes en procès », qui raconte les récits de survivants de certains des crimes les plus graves au monde. Les récits réunissent plusieurs histoires vraies telles qu'elles ont été racontées devant la CPI. Elles sont illustrées et animées pour protéger l'identité des narrateurs. Le premier épisode de cette série, «_ Je veux reprendre ma vie en main » - L'utilisation d'enfants soldats est un crime_, raconte l'expérience d'un ancien enfant soldat qui a été capturé et forcé à commettre des crimes, ainsi que les défis qu'il rencontre encore aujourd'hui.

Le site comprend également des citations du Procureur et du Greffier de la CPI, une série de vidéos sur l'«Accès à la justice », des reportages sur le terrain et des images à partager sur les réseaux sociaux.

Plus de contenu sera ajouté tout au long de l'année et partagé sur les réseaux sociaux de la CPI, notamment sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr

Contexte: La Cour pénale internationale (CPI) vise à rendre justice aux victimes de crimes graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde : génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et agression. Conformément à l'Objectif Global 16, « Paix, justice et institutions efficaces », la CPI s'emploie à promouvoir un monde plus pacifique et plus juste, en contribuant à prévenir les crimes et en encourageant la responsabilité des auteurs de crimes ainsi que l'accès à la justice.

L'Objectif Global 16 est l'objectif mis en avant par le système des Nations Unies au cours du mois de mai, dans le contexte de la Journée mondiale de la liberté de la presse et de la Journée internationale des Casques bleus. C'est l'un des objectifs mondiaux à l'étude lors du Forum politique de haut niveau pour le développement durable qui aura lieu cette année en juillet 2019.