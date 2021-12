Aperçu Humanitaire Mondial 2022 (Version Abrégée)

En 2022, 274 millions de personnes auront besoin d'assistance et de protection humanitaires - une augmentation significative par rapport aux 235 millions de personnes identifiées l’année précédente, qui était déjà le chiffre le plus élevé depuis des décennies. Les Nations Unies et les organisations partenaires visent à aider 183 millions de personnes les plus démunies dans 63 pays, ce qui nécessitera 41 milliards de dollars.

Pour explorer le rapport complet en Anglais, veuillez vous rendre sur le site de l’Aperçu Humanitaire Mondial.

L'Aperçu Humanitaire Mondial (GHO) est l'évaluation des besoins humanitaires la plus complète, la plus fiable et la plus factuelle dans le monde. Il offre un instantané mondial des tendances actuelles et futures de l'action humanitaire pour les efforts de mobilisation de ressources à grande échelle et explore les possibilités de délivrer plus efficacement l'aide humanitaire.

Toutes les données présentes dans le rapport sont un instantané au 20 novembre 2021. Pour les chiffres les plus à jour des appels, veuillez vous diriger vers le Financial Tracking Service et Humanitarian Insight.