Aperçu humanitaire mondial 2021, mise à jour de mai

L’aperçu humanitaire mondial (GHO) pour 2021 a été lancé le 1er décembre 2020 pour aider 160 millions des 235 millions de personnes les plus vulnérables qui sont confrontées à la faim, aux conflits, aux déplacements, aux impacts du changement climatique et à la pandémie de COVID-19 dans 56 pays. Au 31 mai, les besoins ajustés pour 37 appels s’élevaient à 36,1 milliards de dollars pour aider 161 millions des 238 millions de personnes dans le besoin dans 56 pays. Certains ajustements aux besoins et au nombre de personnes dans le besoin et devant recevoir une assistance ont été effectués depuis le lancement du GHO.

Ce mois-ci, les besoins ont augmenté de 324 millions de dollars, principalement en raison de l’augmentation de l’appel éclair récemment publié pour le territoire palestinien occupé et du plan de réponse humanitaire (HRP) pour le Pakistan.

L’appel éclair pour l’escalade des hostilités et des troubles dans le Territoire palestinien occupée oPt a été publié le 27 mai. Cet appel décrit les réponses humanitaires immédiates et de relèvement rapide pour les trois mois à venir, et il demande 95 millions de dollars pour répondre aux besoins de 1,1 million de Palestiniens dans les domaines de la protection, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation et de la sécurité alimentaire. Le plan est conçu pour compléter les opérations en cours décrites dans le plan de réponse humanitaire du TPO pour 2021 et viendra également compléter les efforts de redressement et de reconstruction à plus long terme.

Le plan de réponse humanitaire pour le Pakistan recherche 332 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 4,3 millions des 11 millions de personnes dans le besoin, dont 1,4 million de réfugiés afghans (titulaires d’une carte de preuve d’enregistrement), environ 0,84 million de titulaires d’une carte de citoyenneté afghane et entre 0,4 et 0,6 million d’Afghans non enregistrés qui vivent principalement dans les districts les plus vulnérables. L’aide comprendra la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, les programmes de nutrition, les services de santé primaire, y compris la santé des femmes, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) et le soutien à l’éducation, ainsi que des abris pour les personnes déplacées.