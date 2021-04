Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2021: Mise à jour Février

L’aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) pour 2021 a été lancé le 1er décembre 2020 pour fournir une aide aux personnes vulnérables qui sont confrontées à la faim, aux conflits, aux déplacements, aux impacts du changement climatique et à la pandémie de COVID-19 dans 56 pays. Au 28 février, les besoins s’élevaient à 35,8 milliards de dollars pour assister 157 des 234 millions de personnes dans le besoin dans 56 pays. Certains ajustements aux besoins et au nombre de personnes dans le besoin et devant recevoir de l’aide ont été effectués depuis le lancement du GHO. D’autres ajustements sont attendus au fur et à mesure que les plans inter-agences seront finalisés dans les mois à venir.1 Depuis décembre, deux plans ont été ajoutés au GHO de 2021. L’Appel Éclair du Honduras et l’Appel Éclair de Madagascar Grand Sud. Les Plans de Réponse Humanitaire (HRP) suivants ont été publiés et sont suivis sur FTS : Afghanistan, Burkina Faso, République centrafricaine (RCA), Colombie, République démocratique du Congo (RDC), Libye, Mali, Myanmar, Niger, territoire Palestinien occupé, Somalie, Soudan, et Ukraine.

Le financement comptabilisé pour le GHO de 2021 était de 522 millions de dollars, soit 2% des besoins à la fin du mois de février. Il s’agit de la même couverture des besoins de 2020 à la fin du mois de février 2020. Un montant supplémentaire de 2,89 milliards de dollars de financement humanitaire a été enregistré.2 Ce montant est légèrement supérieur aux 2,79 milliards de dollars enregistrés l’année dernière pour la même période. Événements de mobilisation de ressources de haut niveau Le 1er mars, l’événement virtuel de haut niveau d’annonces de contributions pour la crise humanitaire au Yémen, co-organisé par les Nations Unies et les gouvernements suédois et suisse, a réuni des représentants des États membres, des organisations internationales, des agences des Nations Unies, des ONG et de la société civile afin de lever des fonds pour répondre aux besoins humanitaires des Yéménites touchés par le conflit. Trente-sept annonces financières totalisant 1,67 milliard de dollars ont été faites, dont 17 annonces pour le Fond humanitaire pour le Yémen.

Le Yémen reste la pire crise humanitaire au monde et sa plus grande opération d’aide. Si le financement des opérations humanitaires n’augmente pas de manière significative, le pays risque d’être confronté à une famine à grande échelle et à des besoins humanitaires considérables en 2021. La poursuite du conflit, l’effondrement de l’économie et l’augmentation des risques pour la santé publique affectent l’ensemble du pays, avec plus de 20 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire en 2021. Un résumé du HNO et du HRP du Yémen et la documentation complète de l’événement (y compris les déclarations écrites et vidéo des États membres et des autres partenaires humanitaires), est disponible ici. L’ampleur de la crise syrienne et des besoins humanitaires, de protection et de résilience reste stupéfiante, avec plus de 13 millions de personnes dans le besoin en Syrie, 6,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et plus de 5,6 millions de réfugiés dans les pays voisins et dans la région au sens large. Les besoins financiers pour répondre à ces besoins, notamment à la lumière de la pandémie de COVID-19, sont considérables. Le plan de réponse humanitaire (HRP) 2021 pour la Syrie et le plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP) 2020-21 pour soutenir l’aide humanitaire et liée à la résilience des réfugiés et des communautés d’accueil en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte nécessitent une somme estimée à 10 milliards de dollars. Plus d’information sera prochainement disponible ici et ici.