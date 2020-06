Aperçu de la Situation Humanitaire Mondiale 2020 Aperçu du financement humanitaire, 31 mai 2020

L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020, publié le 4 décembre 2019, annonçait des besoins de financement de 28,8 milliards de dollars pour assister 108,8 millions des 167,6 millions de personnes dans le besoin dans 53 pays. Suite à différents ajustements au cours des quatre premiers mois et à la mise à jour du Plan de réponse humanitaire global pour la COVID-19 (GHRP) le 7 mai, les besoins mondiaux ont atteint 36,76 milliards de dollars pour 63 pays.

À la fin du mois de mai, le financement des plans inclus dans l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde avait atteint 6,01 milliards de dollars, soit 16% du total des besoins de financement. Cela représente 1,76 milliard de dollars de plus qu'à la fin du mois d'avril, en raison essentiellement du généreux financement du GHRP COVID-19. Un supplément de 4,37 milliards de dollars a été déclaré pour des activités autres que celle incluses dans le GHO ou est en attente d’allocation, portant ainsi le financement humanitaire total rapporté à 10,61 milliards de dollars, un montant considérablement supérieur à celui du mois dernier.

Le financement du GHO, y compris du GHRP, est environ de 810 millions de dollars plus élevé cette année qu’à la fin du mois de mai 2019, 6,24 milliards de dollars par rapport à 5,41 milliards de dollars. Bien que les besoins de financement soient beaucoup plus importants cette année, la couverture est approximativement la même, 17% actuellement par rapport à 18,3% à la même époque l’année dernière. En termes de financement humanitaire global, le total est actuellement beaucoup plus élevé qu’à la fin du mois de mai 2019, 10,61 milliards de dollars par rapport à 7,67 milliards de dollars. La différence de 2,92 milliards de dollars est imputable essentiellement au financement apporté à la crise de la COVID-19.

A la fin du mois d’avril, les plans du GHO visaient à fournir une assistance à 117,1 millions de personnes sur les 180,1 millions dans le besoin. Ce mois-ci, la mise à jour du GHO ne présente pas de chiffres sur le nombre de personnes dans le besoin et le nombre de personnes ciblées car les révisions des HRP et d’autres plans dans le contexte de la COVID-19 sont en cours. Une estimation du nombre révisé de personnes dans le besoin, en raison de la COVID-19 et d’autres chocs, et du nombre de personnes ciblées pour la réponse humanitaire, sera donnée dans la prochaine mise à jour du GHRP le 16 juillet et sera présentée dans la mise à jour mensuelle du GHO de juillet qui sera publiée au début du mois d’août.

Le Plan de réponse humanitaire (HRP) actuel pour le Yémen a été prolongé pour couvrir la période allant du mois de juin à la fin du mois de décembre 2020. 2,41 milliards de dollars (y compris 2,23 milliards de dollars dans la prolongation du HRP et 180 millions de dollars spécifiquement pour la réponse à la COVID-19) sont nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires croissants de 19 des 24,3 millions de personnes dans le besoin dans la pire crise mondiale. La crise du Yémen est due à un conflit, aux maladies, à l’effondrement économique et la défaillance des institutions et services publics. Après quatre années de guerre continue, les deux-tiers de tous les Yéménites ont faim et des millions d’entre eux sont malades, indigents et extrêmement vulnérables. Quelque 25% de la population, dont 2,1 millions d’enfants et 1,2 million de femmes enceintes et allaitantes, souffrent de malnutrition modérée ou sévère. 80% de toute la population continuent à avoir besoin d’une forme d’assistance humanitaire et de protection. Durant le premier semestre de 2020, une inondation jamais vue à dévasté les communautés du sud et alimenté la propagation de maladies mortelles comme le choléra, la dengue, le paludisme et la diphtérie. La propagation de la COVID-19 qui sévit depuis mars menace les établissements de santé déjà peu nombreux et surchargés.