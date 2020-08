Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2020: 31 juillet 2020

Les besoins de l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) 2020 ont atteint 39,76 milliards de dollars pour 63 pays à la fin du mois de juillet. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 28,8 milliards de dollars publiés le 4 décembre 2019. L'augmentation est due à diverses mises à jour et changements intervenus au cours des six premiers mois de l'année, ainsi qu’au Plan de réponse humanitaire global pour la COVID-19 (GHRP) publié le 25 mars et mis à jour le 7 mai et à nouveau le 17 juillet.

La hausse des besoins par rapport au mois dernier est due à l'ajout des besoins COVID-19 dans le cadre du GHRP pour Djibouti, l'Équateur, la Corne de l'Afrique et le Yémen, le Kenya, la République du Congo, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie, ainsi qu'à de nouveaux besoins globaux pour la prévention de la famine et la réponse des ONG. La mise à jour du GHRP comprenait également les augmentations liées à la COVID-19 des besoins pour le Burkina Faso, le Burundi, Haïti, l'Irak, le Mali, le Myanmar, le Niger, le Soudan du Sud, le Venezuela et le Yémen, et les plans COVID-19 pour le Bangladesh, la Colombie, la RPD Corée, l'Iran, le Liban, le Pakistan, les Philippines et la Sierra Leone. Les besoins ont diminué au Cameroun, au Tchad, en RD Congo et au 3RP de la Syrie.

À la fin du mois de juillet, le financement des plans inclus dans le GHO avait atteint 9,96 milliards de dollars, soit 25% des besoins totaux. Cela représente 2,33 milliards de dollars de plus qu'à la fin juin, principalement en raison du financement du GHRP.

Le financement total du GHO, y compris le GHRP, est environ 2,2 milliards de dollars de plus cette année qu'à la même époque en 2019, 9,96 milliards de dollars contre 7,76 milliards de dollars. Dans le même temps, les besoins ont augmenté de manière significative, les besoins actuels étant supérieurs de 13,62 milliards de dollars qu'à ceux de la même époque l'année dernière. Le pourcentage des besoins couverts (25%) est inférieur aujourd'hui à celui de juillet 2019 (30%). Jusqu'à la mise à jour du GHRP en juillet, la couverture du GHO en 2020 était équivalente à celle de l'année dernière à la même époque.

Un montant supplémentaire de 5,61 milliards de dollars a été déclaré pour des activités en dehors du GHO ou est en attente d'affectation, ce qui porte le total des fonds humanitaires déclarés à 15,56 milliards de dollars, soit 2,69 milliards de dollars de plus que les 12,87 milliards de dollars déclarés il y a un mois.

Bien qu'il soit trop tôt pour savoir comment le financement total de 2020 sera comparé à celui de 2019, le décaissement rapide des fonds et les allocations supplémentaires faites pour la COVID-19 sont des points positifs.

À la fin juillet, les plans du GHO, y compris le GHRP, visaient à fournir une assistance à 249,6 millions des 405,7 millions de personnes dans le besoin. Cette augmentation significative est due à l'ajout de pays confrontés aux impacts humanitaires de la COVID-19 et de ses chocs sanitaires et socio-économiques, ainsi qu’à l'augmentation des besoins COVID et non COVID dans les pays disposant de plans coordonnés inter-agences.

Un événement humanitaire de haut niveau, comprenant un volet de mobilisation des ressources, pour le Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) aura lieu à l'automne. L'événement, organisé conjointement par les Nations unies (sous la direction d'OCHA et du PNUD), le Danemark, l'Allemagne et l'Union européenne (ECHO), se déroulera en deux parties. Une réunion virtuelle de hauts fonctionnaires est prévue le 8 septembre, suivie d'une table ronde ministérielle le 20 octobre. Avant la conférence, un bref document sera publié par les Nations unies, résumant les besoins et les réponses dans les trois pays en matière de protection et d'aide humanitaire, tout en soulignant les liens nécessaires avec les efforts de développement à long terme et l'action politique en faveur de solutions durables.