Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2020: 31 août 2020

Les besoins financiers de l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde (GHO) 2020 s’élevaient à 40,16 milliards de dollars pour 63 pays à la fin du mois d’août, Il s’agit là d’une importante augmentation depuis les 28,8 milliards de dollars publiés le 4 décembre 2019, Cette augmentation est due à différentes mises à jour et évolutions depuis le lancement du Plan mondial de réponse à la COVID-19 (GHRP) publié le 25 mars et mis à jour le 7 mai et le 17 juillet, L’évolution des besoins financiers depuis le mois dernier est due à l’inclusion de l’Appel éclair pour le Liban (explosions dans le port de Beyrouth) et à l’ajout des besoins financiers liés à la COVID-19 pour la Jordanie,

À la fin du mois d’août, le financement des plans inclus dans l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde avait atteint 11,25 milliards de dollars, soit 28 % du total des besoins de financement, Ce montant est de 1,29 milliard de dollars supérieur à celui de la fin du mois de juillet, en raison essentiellement du financement supplémentaire du GHRP de la COVID-19, Le financement total du GHO, y compris du GHRP, est d’environ 3,01 milliards de dollars plus élevé cette année qu’au même moment en 2019 – 11,25 milliards de dollars par rapport à 8,24 milliards de dollars, Le financement annuel du GHO est égal à 62 % du financement total du GHO enregistré en 2019 (24,78 milliards de dollars),

Malgré ce montant élevé de financement en valeur absolue, les besoins financiers se sont significativement accrus pour devenir actuellement de 13,62 milliards de dollars plus importants qu’au même moment l’année dernière, Le pourcentage des besoins couverts (28 %) est actuellement inférieur à celui d’août 2019 (31 %), Jusqu’aux fortes augmentations de la mise à jour de juillet du GHRP, la couverture mensuelle du GHO en 2020 était comparable aux mêmes moments l’année dernière,

Un supplément de 5,61 milliards de dollars a été déclaré pour des activités autres que celle incluses dans le GHO ou est en attente d’allocation, portant ainsi le financement humanitaire total rapporté à 17,37 milliards de dollars, soit 1,81 milliard de dollars de plus que les 15,56 milliards de dollars déclarés le mois dernier,3 Le financement humanitaire total rapporté en 2020 est actuellement beaucoup plus élevé qu’à la fin du mois d’août 2019 – 17,37 milliards de dollars par rapport à 13,27 milliards de dollars, Il correspond à 70 % du financement humanitaire total déclaré (24,78 milliards de dollars) en 2019, S’il est encore trop tôt pour savoir quel sera le financement de 2020 par rapport à celui de l’année dernière, le décaissement rapide et parfois précoce des financements prévus pour 2020 et les allocations supplémentaires pour la COVID-19 ont constitué des points positifs cette année,

A la fin du mois d’août, les plans du GHO, y compris ceux du GHRP, visaient à fournir une assistance à 258,1 millions de personnes sur les 421,8 millions dans le besoin, Cette augmentation considérable est due à l’ajout de pays en raison de la COVID-19 et des chocs sanitaires et socioéconomiques connexes ainsi qu’à l’augmentation des besoins liés ou non à la COVID-10 dans les pays déjà dotés de plans coordonnés interorganisations,

La COVID-19 a aggravé les vulnérabilités et les inégalités existantes et le nombre de rapports sur la violence sexiste a dramatiquement augmenté, Cette augmentation est particulièrement préoccupante dans les contextes de fragilité, de conflits et d’urgence où les impacts primaires et secondaires de la pandémie sont encore amplifiés,

Les besoins financiers de la programmation du genre/prévention et réponse à la violence sexiste dans le GHO s’élèvent à 433,6 millions de dollars, Ce montant inclut les besoins financiers de 19 pays / plans : l’Afghanistan, le Cameroun, l’Irak, le Kenya, la Libye, le Mali, le Niger, le Nigeria, la RDC, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie, le Tchad, le Territoire palestinien occupé, l’Ukraine, le Venezuela et le Zimbabwe,4 À la fin du mois d’août, le financement de ces besoins financiers s’élevait à 35,9 millions de dollars (8,3 %), Un supplément de 37,5 millions de dollars pour la violence sexiste a été rapporté pour les pays / plans du GHO n’ayant pas spécifié de besoins financiers,