Aperçu de la Situation Humanitaire Mondiale 2019 - Version Abrégée

Aperçu de la situation humanitaire mondiale

PERSONNES DANS LE BESOIN 131,7M

PERSONNES DEVANT RECEVOIR UNE AIDE 93,6M

BESOINS FINANCIERS *

USD 21,9Md

Tendances et défis mondiaux

Malgré les progrès du développement mondial, une personne sur 70 dans le monde est en proie à une crise et a besoin d’assistance humanitaire et de protection d’urgence.

De plus en plus de personnes sont déplacées par les conflits. Le nombre de personnes déplacées de force est passé de 59,5 millions en 2014 à 68,5 millions en 2017.

Les catastrophes naturelles et le changement climatique ont un coût humain élevé. Les catastrophes affectent 350 millions de personnes en moyenne chaque année et causent des milliards de dollars de dégâts.

L’insécurité alimentaire est en augmentation. En juste deux ans, entre 2015 et 2017, le nombre de personnes confronté à l’insécurité alimentaire de niveau critique ou pire a augmenté de 80 millions à 124 millions de personnes.

Les crises exacerbent les inégalités entre les sexes. Dans les situations de conflit, les filles ont une probabilité 2,5 fois plus importante que les garçons d’être déscolarisées.

Les crises humanitaires affectent un plus grand nombre de personnes et durent plus longtemps. Le nombre de personnes ciblées pour recevoir une assistance dans le cadre des Plans de réponse humanitaire (HRP) des Nations unies a augmenté de 77 millions en 2014 à 101 millions en 2018.

Les crises humanitaires durent aujourd’hui, en moyenne, plus de neuf ans. Près de trois-quarts des personnes ciblées pour recevoir de l’assistance en 2018 se trouvent dans des pays affectés par une crise humanitaire depuis sept ans ou plus.

Les organisations humanitaires réussissent de plus en plus à sauver des vies et à réduire les souffrances mais de nombreux besoins restent encore sans réponse.

Malgré une augmentation importante des financements de 10,6 milliards de dollars en 2014 à 13,9 milliards de dollars en 2017, le manque de financement des plans de réponse humanitaire des Nations unies stagne à environ 40%.

2018 est en passe d’être une autre année record pour le financement humanitaire. Au 19 novembre, les donateurs et partenaires avaient fait état de contributions de 13,9 milliards de dollars aux Plans de réponse humanitaire par rapport à 12,6 milliards de dollars à la même période l’année dernière.

Les niveaux de financement ont également augmenté. Au 19 novembre, le financement des Plans de réponse était de 56% par rapport à 52% à la même période en 2018.

Le financement humanitaire mondial a atteint un nouveau summum de 22 milliards de dollars par rapport aux 21,5 milliards de dollars levés en 2017.

Les crises majeures et prolongées reçoivent la majorité des ressources. Entre 2014 et 2018, quatre crises – en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en Syrie – ont comptabilisé à elles seules 55% de tous les financements demandés et reçus.