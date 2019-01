Analyse documentaire : De la prévention des crises aux racines de la fragilité

INTRODUCTION

De manière générale, le conflit peut être une force de changement indispensable aux niveaux politique et social. En revanche, il devient problématique lorsqu’il devient très violent et qu’il se transforme en conflit armé provoquant morts, pillages et déplacements de populations.

Les conflits violents sont de plus en plus reconnus comme l’un des grands obstacles pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030. Ils sont devenus plus complexes et plus longs, parce que non seulement ancrés sur des enjeux locaux mais aussi liés à des défis mondiaux multiples. Leur impact global s’intensifie et les coûts humains, sociaux et financiers se démultiplient.

Les conflits violents sont souvent le résultat de fragilités cumulées sur un territoire national, régional ou local : un État fragile est doté de faibles capacités pour assumer les fonctions essentielles de gouvernance et n’a pas la faculté de développer des relations constructives et mutuellement avantageuses avec la société. Il est vulnérable aux chocs internes et externes qui peuvent se transformer en crises graves, et de troubles profonds peuvent entraîner des transformations plus ou moins violentes.

Ainsi, éviter que les tensions sociales et les crises ne se transforment en conflits est une nécessité pour la communauté internationale dans son ensemble. L’OCDE définit la prévention des conflits comme « les actions entreprises pour réduire les tensions et prévenir l’éclatement ou la résurgence d’un conflit violent ». Selon le cadrage adapté, « dans une certaine mesure, le conflit est naturel, inévitable et constitue une part positive du développement et d’autres processus de changement », mais le but est aussi de soutenir tout particulièrement « les capacités internes aux sociétés à gérer des intérêts divergents sans recourir à la violence ».

De plus, il est maintenant reconnu que le concept de sécurité humaine doit être privilégié : la sécurité des individus et des communautés doit primer sur les intérêts des États. Cette notion, promue pour la première fois en 1994 par le PNUD, combine les droits de l’Homme et le développement humain et met l’accent sur la sécurité face à la violence politique. Elle s’associe à la « responsabilité de protéger » (R2P) et au principe de « Do No Harm » (« Ne pas Nuire »). Les sept composantes de la sécurité humaine peuvent être intégrées aux programmes de prévention des crises et conflits de manière interdépendante :

Les 7 composantes de la sécurité humaine

Sécurité économique, Sécurité alimentaire, Sécurité sanitaire, Sécurité de l’environnement, Sécurité personnelle, Sécurité de la communauté, Sécurité politique.

Même si le développement peut jouer un rôle important dans la réduction des risques de conflit et l’aide humanitaire en atténuer les impacts sur les populations, il n’en reste pas moins que pour prévenir au mieux un conflit ou une crise, il est indispensable de comprendre d’où l’on part. Cette analyse documentaire présente donc, pour commencer, des cadres d’analyse de la fragilité et des conflits qui vont aider à identifier les causes et les dynamiques de la situation. Ces analyses vont permettre de comprendre le contexte changeant et complexe dans lequel s’inscrit une intervention. Dans la seconde partie, nous présenterons des programmes de prévention de la fragilité et des conflits. Enfin, le financement de ces projets étant indispensable à leur bonne réussite, nous proposerons en conclusion quelques mécanismes financiers.