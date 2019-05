Amnesty International : L’éducation aux droits humains en 2018

INTRODUCTION

Amnesty International travaille avec son réseau mondial, et à travers celui-ci, en vue d’inspirer des personnes et de leur donner les moyens de se mobiliser en faveur des droits humains. Chaque année, l’équipe mondiale Éducation aux droits humains (EDH) d’Amnesty International travaille en collaboration avec ses collègues sur la publication d’un rapport sur les résultats de l’éducation aux droits humains dans le monde. Cette année, le rapport révèle un éventail varié de résultats parmi les activités d’EDH.

Une jeune défenseure des droits humains égyptienne ayant participé au Laboratoire Jeune militantisme sur la liberté d’expression de l’Académie des droits humains d’Amnesty à Beyrouth m’a dit par la suite que le réseau qu’elle avait pu se constituer dans le cadre de cet espace d’apprentissage était un élément essentiel lui permettant d’évoluer dans un environnement difficile pour le travail de défense des droits humains. Des collègues de Moldavie, d’Ukraine et du Pérou ont déclaré que, grâce à l’intégration de l’éducation aux droits humains aux programmes scolaires nationaux, des groupes étudiants d’Amnesty avaient été créés dans tout le pays, permettant ainsi aux étudiantes de résoudre de nombreux problèmes et d’améliorer leurs conditions de vie dans les établissements scolaires. Des étudiantes des Bermudes jusqu’au Kenya ont par ailleurs déclaré se sentir plus en sécurité dans leur environnement scolaire grâce à la mise en place de l’approche des Écoles amies des droits humains.

Ce ne sont là que quelques-uns des exemples de réussite en 2018. Ce rapport fournit un aperçu de 61 entités d’Amnesty et démontre l’impact de 181 projets d’EDH auxquels plus d’un million de personnes ont participé à travers un vaste éventail d’activités aux approches variées. En 2018, nous avons travaillé avec des personnes dans plus de 160 pays qui se sont mobilisées pour obtenir des changements positifs en matière de droits humains.

Cordialement,

Barbara Weber

directrice Éducation aux droits humains

Amnesty International