Alternatives Humanitaires: Numéro 20 – Juillet 2022

Libertés associatives en danger : l'épreuve de force

EDITORIAL

Extension de la "contre-révolution anti-associative" : diagnostic, enjeux, solutions

Par Philippe Ryfman Les restrictions à la liberté d’association constituent un marqueur trop souvent négligé du glissement d’un régime politique vers l’autoritarisme, voire la dictature. Le cas de la Russie l’illustre de manière emblématique. Lire la suite

FOCUS

La société civile russe à l'épreuve de l'invasion de l'Ukraine

Par Anne Le Huérou et Aude Merlin La société civile russe existe-t-elle encore depuis l’invasion de l’Ukraine ? Après un rappel des conditions de son émergence dans la Russie postsoviétique, les auteures reviennent sur la montée progressive des logiques répressives depuis le début des années Poutine. Elles montrent que l’invasion de l’Ukraine constitue une sorte de paroxysme, tout en soulignant la persistance de pratiques contestataires, et en évoquant les reconfigurations à l’œuvre. Lire la suite

De Genève à Moscou : aux antipodes de la liberté associative

Par Kouassi Aimé Malanhoua La liberté associative est bien loin d’être conçue, pratiquée et défendue de la même manière par les États du monde entier. Kouassi Aimé Malanhoua s’attache ici à en présenter un spectre le plus large possible qui, de Genève à Moscou, révèle toutes les nuances d’une liberté en danger. Lire la suite

Les associations face à des injonctions paradoxales : l'exemple de la Suisse

Par Vivianne Châtel Que se passe-t-il en Suisse, berceau du Comité international de la Croix-Rouge et place forte des organisations internationales comme des organisations non gouvernementales ? L’auteure nous interpelle en effet sur une affaire qui, à l’ombre du débat sur l’emprise des entreprises et du modèle néolibéral, pourrait bien marquer une offensive contre les libertés associatives. Lire la suite

Rapports État-associations : un tournant autoritaire dans la France contemporaine ?

Par Antonio Delfini et Julien Talpin En France, les relations entre l’État et le monde associatif ont souvent été houleuses. Et c’est le signe d’un fonctionnement démocratique sain. Mais les auteurs nous expliquent ici que, depuis quelques années, un arsenal législatif et des pratiques administratives sapent les bases de ce système de contre-pouvoir. Au risque de menacer les libertés associatives. Lire la suite

Le soutien sous contrôle des acteurs de la société civile : le cas des organisations de solidarité internationale françaises et européennes

Par Roxane Grisard et Vincent Pradier Un secteur en pleine croissance et soumis à de fortes contraintes. C’est le paradoxe dans lequel se débattent les organisations de la société civile en France et, plus largement, en Europe. Les auteurs nous livrent les clés de compréhension d’un phénomène qui, selon eux, est le signe d’une reconfiguration. Lire la suite

La société civile assiégée en Turquie : autoritarisme, polarisation et contre-stratégies

Par Ülker Sözen La Turquie est, à l’égal de la Russie, une illustration saisissante du rétrécissement de l’espace civique sous l’effet de politiques autoritaires. L’auteure dresse un tableau des logiques et des pratiques à l’œuvre dans ce pays stratégique à tous points de vue, tout en soulignant la dynamique et l’incroyable courage de la société civile turque. Lire la suite

TRIBUNE

La politique des talibans est un cauchemar ; la guerre économique et la famine aussi

Par Norah Niland Est-il moral de priver les Afghanes et les Afghans des fonds souverains de leur État au motif que les talibans ont pris, le 15 août 2021, le contrôle du pays ? Sans passer sous silence les effets dramatiques de la politique talibane, l’auteure répond sans ambiguïté qu’il en va de la responsabilité de la communauté internationale de permettre l’accès à ces fonds dont dépend la survie de millions de personnes." Lire la suite

REPORTAGE

Afghanistan, l'éternelle tourmente

Par Sandra Calligaro À 25 ans, après des études d’art et de photographie à l’Université Paris 8, Sandra Calligaro s’envole pour Kaboul réaliser un rêve d’adolescente : devenir correspondante de guerre. Partie pour un mois, elle y restera près de dix ans. Lire la suite