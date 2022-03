Alternatives Humanitaires: Numéro 19 - Mars 2022

Sortir de l'enfance icône : une exigence éthique et opérationnelle

EDITORIAL

Par Valérie Gorin - Dans la guerre qui se déroule aujourd’hui en Ukraine, les images d’enfants sont déjà nombreuses, répliques des milliers d’autres qui surgissent dès que les adultes se battent. Elles nous émeuvent et nous hantent. Elles doivent nous interroger aussi. [Lire la suite]

FOCUS

Par Sofie Lilli Stoffel et Kirstin Kreyscher - L’adultocentrisme qui gouverne nos sociétés n’épargne pas le secteur humanitaire. Partant de cette notion et de ses traductions concrètes, les deux autrices de cet article déconstruisent cette doxa et ouvrent le champ des possibles à une meilleure prise en compte de la parole et de l’expertise des enfants. [Lire la suite]

Par Elba Rahmouni et Olivier Guillard - L’adultocentrisme trouve ici une illustration dérangeante. Alors que le traitement de la douleur chez l’adulte et l’enfant des pays riches a fait de remarquables progrès, son application aux enfants des pays fragiles accuserait un véritable retard. C’est le grand mérite des auteurs que de soulever cette question à la lumière de l’action de leur ONG. Mais c’est une réflexion qui devrait interpeller bien d’autres intervenants du secteur. [Lire la suite]

Par Sophie Nakueira - L’image de l’enfant résilient peut-elle durablement contrebalancer cette de l’enfant souffrant ? C’est le pari que fait l’autrice, s’appuyant sur son terrain d’étude, en Ouganda. Pour étayer son propos, elle évoque les expériences d’ONG et d’organisations internationales qui non seulement auraient fait évoluer leur politique iconographique, mais également permis à des enfants de sortir de leur situation de victimes. [Lire la suite]

Par Camille Maubert - À la lumière d’un programme de prévention de la violence mis en place pour des enfants et des jeunes, l’autrice rebat les cartes des traditionnelles notions de victimation et de vulnérabilité. L’agentivité et la capacité d’initiative sont valorisées pour sortir les enfants de catégories qui, paradoxalement, peuvent en faire de « mauvaises victimes ». [Lire la suite]

Par Dustin Ciufo - Les jeunes haïtiens qui souhaitent quitter leur milieu pour aller à Port-au-Prince et peut-être au-delà doivent être considérés dans leur démarche et aidés dans leur choix. Prenant à revers la perspective « protectrice » et « incapacitante », l’auteur milite pour une prise en compte par les acteurs humanitaires de la parole et des aspirations des jeunes. [Lire la suite]

ÉTHIQUE

Par Magali Bouchon et Christian Laval - Revenant sur la septième journée scientifique de Médecins du Monde – France, les deux auteurs reviennent sur les enjeux éthiques que mobilisent les recherches menées en contexte humanitaire. Du Niger au Nigeria en passant par la France, ils pointent notamment la nécessité de mieux prendre en compte la parole des populations sollicitées, d’expliquer les démarches et de rendre compte des résultats. [Lire la suite]

TRANSITIONS

Par Pascal Daudin - Dans certains contextes ultra-violents et politiquement complexes dans lesquels se déploient les humanitaires, la démarche visant à bénéficier de l’acceptation des populations comme des forces en présence trouve ses limites. Pour l’auteur, il convient de repenser les modalités de travail et, le cas échéant, de savoir passer le témoin à d’autres intervenants. [Lire la suite]

INNOVATIONS

Par Irène Lizzola - De l’implication des humanitaires dans les processus politiques. C’est à un sujet presque aussi ancien que l’existence des organisations non gouvernementales auquel nous convie l’autrice. Elle propose de dessiner un chemin rénové, entre éthique de responsabilité et éthique de conviction. [Lire la suite]

REPORTAGE

Par Didier Bizet - Didier Bizet a travaillé de nombreuses années en tant que directeur artistique pour le compte d’agences de publicité en France et à l’étranger. C’est en 2015 qu’il décide de se consacrer uniquement à la photographie. Ses attirances vont vers les anciens pays du bloc soviétique « où la mélancolie du temps se laisse docilement photographier ». [Lire la suite]

CULTURE

« Des colombes de la paix qui énervent » : entretien croisé avec Plantu et Reza - Le célèbre photographe Reza et l’emblématique dessinateur du Monde Plantu viennent de publier un livre dans lequel ils revisitent environ quatre-vingts de leurs clichés et dessins respectifs. Ils y abordent des événements historiques et des problématiques très variées, de la révolution islamique en Iran en 1979 au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 en passant par l’environnement, le réchauffement climatique ou la situation des femmes et des enfants dans le monde… [Lire la suite]

L’humanitaire à hauteur d’hommes et de femmes - L’humanitaire a beau charrier un univers romantique et aventureux, le convertir en roman est toujours une gageure. Parce qu’il se révèle souvent moins romanesque qu’escompté et parce que l’on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Pour son premier roman, Giselda Gargano a su éviter ces écueils. [Lire la suite]